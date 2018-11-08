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أهالي حائل يرحبون بزيارة خادم الحرمين ويؤكدون أنها تأتي امتدادًا لمراحل العطاء والبناء

منوهين بما يعيشه الوطن من أمن وأمان ورخاء واستقرار ونقلة نوعيّة وإنجازات تنمويّة

عبّر عددٌ من أهالي منطقة حائل عن سعادتهم البالغة بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقة حائل.

وسطروا أجمل عبارات الترحيب للمليك المفدى وبصحبه الكرام على هذه الزيارة الميمونة.

فقد أكد المواطن مبارك بن محمد الطوالة أن زيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمنطقة حائل مناسبة غالية على نفوس أهالي حائل.

ونوه بما يعيشه الوطن من أمن وأمان ورخاء واستقرار ونقلة نوعيّة وإنجازات تنمويّة في شتى المجالات وتلاحم بين المواطن والقيادة الحكيمة، لافتًا الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على تلمُّس احتياجات الوطن والمواطنين.

من جانب آخر أبان مدير الرعاية الصيدلية بمستشفى الملك سلمان مشرف الغدد الصماء والسكري بالمنطقة الدكتور مشعل بن عبدالله النعيس أن المنطقة توشحت جمالاً بمناسبة الزيارة الميمونة وأكدت صدق التلاحم بين الشعب والقيادة، وتحمل خيرًا كثيرًا لمواطني المنطقة.

وقال "إن الزيارة تؤكد بشكل ملموس حرص القيادة على التطوير والارتقاء بالمواطن السعودي، وترسيخ دعائم التنمية والرخاء وضمان مستقبل مشرق لمواطني المملكة كافة، فنحن على موعد آخر من النمو والنهضة والتطور"، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على المملكة الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يوفق الجميع إلى تحقيق تطلعات ولاة أمرنا وطموحاتهم.

وأكد المواطن عبدالرحمن بن زيد العصفور بدوره أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة تحمل معها العديد من المعاني، التي عودنا عليها - حفظه الله - في كل زيارة لمناطق المملكة.

وقال إن المشروعات التنموية التي سوف يفتتحها المليك المفدى خلال هذه الزيارة الميمونة تؤكد أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يسير في الطريق السليم، وأن المستقبل يحمل معه الكثير والكثير من الآمال والطموحات التي سوف تتحقق بإذن الله.

وأبان المواطن ضاري الجبرين أن هذه الزيارة الميمونة تحمل في طياتها الخير الكثير لأبناء المنطقة، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين حريص على الالتقاء بأبنائه في كل مناطق المملكة لكي يستمع إلى مطالبهم ويشاركهم أفراحهم ويحقق آمالهم.

وأشار إلى أن هذه الزيارة ترجمة فعلية لاهتمام المليك الغالي بمتطلبات الشعب أينما كان، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي حائل يرحبون بزيارة خادم الحرمين ويؤكدون أنها تأتي امتدادًا لمراحل العطاء والبناء
سبق

عبّر عددٌ من أهالي منطقة حائل عن سعادتهم البالغة بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقة حائل.

وسطروا أجمل عبارات الترحيب للمليك المفدى وبصحبه الكرام على هذه الزيارة الميمونة.

فقد أكد المواطن مبارك بن محمد الطوالة أن زيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمنطقة حائل مناسبة غالية على نفوس أهالي حائل.

ونوه بما يعيشه الوطن من أمن وأمان ورخاء واستقرار ونقلة نوعيّة وإنجازات تنمويّة في شتى المجالات وتلاحم بين المواطن والقيادة الحكيمة، لافتًا الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على تلمُّس احتياجات الوطن والمواطنين.

من جانب آخر أبان مدير الرعاية الصيدلية بمستشفى الملك سلمان مشرف الغدد الصماء والسكري بالمنطقة الدكتور مشعل بن عبدالله النعيس أن المنطقة توشحت جمالاً بمناسبة الزيارة الميمونة وأكدت صدق التلاحم بين الشعب والقيادة، وتحمل خيرًا كثيرًا لمواطني المنطقة.

وقال "إن الزيارة تؤكد بشكل ملموس حرص القيادة على التطوير والارتقاء بالمواطن السعودي، وترسيخ دعائم التنمية والرخاء وضمان مستقبل مشرق لمواطني المملكة كافة، فنحن على موعد آخر من النمو والنهضة والتطور"، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على المملكة الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يوفق الجميع إلى تحقيق تطلعات ولاة أمرنا وطموحاتهم.

وأكد المواطن عبدالرحمن بن زيد العصفور بدوره أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة تحمل معها العديد من المعاني، التي عودنا عليها - حفظه الله - في كل زيارة لمناطق المملكة.

وقال إن المشروعات التنموية التي سوف يفتتحها المليك المفدى خلال هذه الزيارة الميمونة تؤكد أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يسير في الطريق السليم، وأن المستقبل يحمل معه الكثير والكثير من الآمال والطموحات التي سوف تتحقق بإذن الله.

وأبان المواطن ضاري الجبرين أن هذه الزيارة الميمونة تحمل في طياتها الخير الكثير لأبناء المنطقة، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين حريص على الالتقاء بأبنائه في كل مناطق المملكة لكي يستمع إلى مطالبهم ويشاركهم أفراحهم ويحقق آمالهم.

وأشار إلى أن هذه الزيارة ترجمة فعلية لاهتمام المليك الغالي بمتطلبات الشعب أينما كان، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:52 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:00 PM

أهالي حائل يرحبون بزيارة خادم الحرمين ويؤكدون أنها تأتي امتدادًا لمراحل العطاء والبناء

منوهين بما يعيشه الوطن من أمن وأمان ورخاء واستقرار ونقلة نوعيّة وإنجازات تنمويّة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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عبّر عددٌ من أهالي منطقة حائل عن سعادتهم البالغة بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى منطقة حائل.

وسطروا أجمل عبارات الترحيب للمليك المفدى وبصحبه الكرام على هذه الزيارة الميمونة.

فقد أكد المواطن مبارك بن محمد الطوالة أن زيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمنطقة حائل مناسبة غالية على نفوس أهالي حائل.

ونوه بما يعيشه الوطن من أمن وأمان ورخاء واستقرار ونقلة نوعيّة وإنجازات تنمويّة في شتى المجالات وتلاحم بين المواطن والقيادة الحكيمة، لافتًا الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على تلمُّس احتياجات الوطن والمواطنين.

من جانب آخر أبان مدير الرعاية الصيدلية بمستشفى الملك سلمان مشرف الغدد الصماء والسكري بالمنطقة الدكتور مشعل بن عبدالله النعيس أن المنطقة توشحت جمالاً بمناسبة الزيارة الميمونة وأكدت صدق التلاحم بين الشعب والقيادة، وتحمل خيرًا كثيرًا لمواطني المنطقة.

وقال "إن الزيارة تؤكد بشكل ملموس حرص القيادة على التطوير والارتقاء بالمواطن السعودي، وترسيخ دعائم التنمية والرخاء وضمان مستقبل مشرق لمواطني المملكة كافة، فنحن على موعد آخر من النمو والنهضة والتطور"، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على المملكة الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يوفق الجميع إلى تحقيق تطلعات ولاة أمرنا وطموحاتهم.

وأكد المواطن عبدالرحمن بن زيد العصفور بدوره أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنطقة تحمل معها العديد من المعاني، التي عودنا عليها - حفظه الله - في كل زيارة لمناطق المملكة.

وقال إن المشروعات التنموية التي سوف يفتتحها المليك المفدى خلال هذه الزيارة الميمونة تؤكد أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يسير في الطريق السليم، وأن المستقبل يحمل معه الكثير والكثير من الآمال والطموحات التي سوف تتحقق بإذن الله.

وأبان المواطن ضاري الجبرين أن هذه الزيارة الميمونة تحمل في طياتها الخير الكثير لأبناء المنطقة، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين حريص على الالتقاء بأبنائه في كل مناطق المملكة لكي يستمع إلى مطالبهم ويشاركهم أفراحهم ويحقق آمالهم.

وأشار إلى أن هذه الزيارة ترجمة فعلية لاهتمام المليك الغالي بمتطلبات الشعب أينما كان، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.

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