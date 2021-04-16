النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيشي" طالبة سعودية متفوقة تعرض تجربة دراستها في مصر

تحدثت عن بعض مشاكل "كورونا" وكشفت عددًا من الإيجابيات

بتحمل المسؤولية، وتلبية احتياجات النفس دون الاعتماد على الآخرين، تستعرض الطالبة السعودية شيخة البيشي، المتفوقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في مصر عددًا من الإيجابيات التي وجدتها في أثناء دراستها في الغربة.

تقول الطالبة البيشي: إن حياة الابتعاث أو الدراسة في الغربة لا تخلو من الصعوبات إلا أنه بالعزيمة والإصرار, وفي ظل الرعاية الكاملة من سفارة المملكة لدى مصر، يمكن للطالب السعودي تجاوزها.

وتُبرز في هذا الجانب دور الملحقية الثقافية وما توليه من اهتمام واضح بالطالب السعودي المغترب سواء أكان مبتعثًا أو دارسًا على حسابه الخاص، كما أنها لا تألو جهدًا في توجيهه في كل ما يخص أموره الدراسية والاجتماعية وتقدم له كل النصح بشأن حقوقه وواجباته متناولة في هذا الصدد بوابة "سفير" التابعة لوزارة التعليم ودورها في تسهيل الكثير من احتياجات الطلاب خصوصًا في ظل جائحة كورونا.

وعن حلول شهر رمضان المبارك وما يعيشه الطلاب بعيدًا عن الأهل والوطن في الغربة، تقول الطالبة البيشي إنها اعتادت هي وزملاؤها الطلبة السعوديون الدارسون في مصر على صيام شهر رمضان المبارك عدة سنوات خارج المملكة، وذلك لأن الدراسة مستمرة حتى آخر أيام الشهر الكريم، مضيفة أنهم يحرصون على إضفاء الطابع السعودي على أيام هذا الشهر الفضيل، خصوصًا في مكونات وجبة الإفطار يوميًا.

وترى أن ما يعزيها وزملاءها عن الحنين لأجواء أيام رمضان المباركة في المملكة هو نبل الرسالة التي يحملونها والهدف الذي يخططون للوصول إليه وهو الحصول على المعرفة ومن ثم الخبرة خلال مراحل تحصيلهم الدراسي حتى تخرجوا؛ ليعودوا إلى أرض الوطن ويسهموا في تطويره وتنميته. كما أن ظروف جائحة كورونا التي وافقت ثاني رمضان على التوالي أجبرت الجميع على التباعد الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيشي" طالبة سعودية متفوقة تعرض تجربة دراستها في مصر
سبق

بتحمل المسؤولية، وتلبية احتياجات النفس دون الاعتماد على الآخرين، تستعرض الطالبة السعودية شيخة البيشي، المتفوقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في مصر عددًا من الإيجابيات التي وجدتها في أثناء دراستها في الغربة.

تقول الطالبة البيشي: إن حياة الابتعاث أو الدراسة في الغربة لا تخلو من الصعوبات إلا أنه بالعزيمة والإصرار, وفي ظل الرعاية الكاملة من سفارة المملكة لدى مصر، يمكن للطالب السعودي تجاوزها.

وتُبرز في هذا الجانب دور الملحقية الثقافية وما توليه من اهتمام واضح بالطالب السعودي المغترب سواء أكان مبتعثًا أو دارسًا على حسابه الخاص، كما أنها لا تألو جهدًا في توجيهه في كل ما يخص أموره الدراسية والاجتماعية وتقدم له كل النصح بشأن حقوقه وواجباته متناولة في هذا الصدد بوابة "سفير" التابعة لوزارة التعليم ودورها في تسهيل الكثير من احتياجات الطلاب خصوصًا في ظل جائحة كورونا.

وعن حلول شهر رمضان المبارك وما يعيشه الطلاب بعيدًا عن الأهل والوطن في الغربة، تقول الطالبة البيشي إنها اعتادت هي وزملاؤها الطلبة السعوديون الدارسون في مصر على صيام شهر رمضان المبارك عدة سنوات خارج المملكة، وذلك لأن الدراسة مستمرة حتى آخر أيام الشهر الكريم، مضيفة أنهم يحرصون على إضفاء الطابع السعودي على أيام هذا الشهر الفضيل، خصوصًا في مكونات وجبة الإفطار يوميًا.

وترى أن ما يعزيها وزملاءها عن الحنين لأجواء أيام رمضان المباركة في المملكة هو نبل الرسالة التي يحملونها والهدف الذي يخططون للوصول إليه وهو الحصول على المعرفة ومن ثم الخبرة خلال مراحل تحصيلهم الدراسي حتى تخرجوا؛ ليعودوا إلى أرض الوطن ويسهموا في تطويره وتنميته. كما أن ظروف جائحة كورونا التي وافقت ثاني رمضان على التوالي أجبرت الجميع على التباعد الاجتماعي.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
12:08 AM

"البيشي" طالبة سعودية متفوقة تعرض تجربة دراستها في مصر

تحدثت عن بعض مشاكل "كورونا" وكشفت عددًا من الإيجابيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
2
1,081

بتحمل المسؤولية، وتلبية احتياجات النفس دون الاعتماد على الآخرين، تستعرض الطالبة السعودية شيخة البيشي، المتفوقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في مصر عددًا من الإيجابيات التي وجدتها في أثناء دراستها في الغربة.

تقول الطالبة البيشي: إن حياة الابتعاث أو الدراسة في الغربة لا تخلو من الصعوبات إلا أنه بالعزيمة والإصرار, وفي ظل الرعاية الكاملة من سفارة المملكة لدى مصر، يمكن للطالب السعودي تجاوزها.

وتُبرز في هذا الجانب دور الملحقية الثقافية وما توليه من اهتمام واضح بالطالب السعودي المغترب سواء أكان مبتعثًا أو دارسًا على حسابه الخاص، كما أنها لا تألو جهدًا في توجيهه في كل ما يخص أموره الدراسية والاجتماعية وتقدم له كل النصح بشأن حقوقه وواجباته متناولة في هذا الصدد بوابة "سفير" التابعة لوزارة التعليم ودورها في تسهيل الكثير من احتياجات الطلاب خصوصًا في ظل جائحة كورونا.

وعن حلول شهر رمضان المبارك وما يعيشه الطلاب بعيدًا عن الأهل والوطن في الغربة، تقول الطالبة البيشي إنها اعتادت هي وزملاؤها الطلبة السعوديون الدارسون في مصر على صيام شهر رمضان المبارك عدة سنوات خارج المملكة، وذلك لأن الدراسة مستمرة حتى آخر أيام الشهر الكريم، مضيفة أنهم يحرصون على إضفاء الطابع السعودي على أيام هذا الشهر الفضيل، خصوصًا في مكونات وجبة الإفطار يوميًا.

وترى أن ما يعزيها وزملاءها عن الحنين لأجواء أيام رمضان المباركة في المملكة هو نبل الرسالة التي يحملونها والهدف الذي يخططون للوصول إليه وهو الحصول على المعرفة ومن ثم الخبرة خلال مراحل تحصيلهم الدراسي حتى تخرجوا؛ ليعودوا إلى أرض الوطن ويسهموا في تطويره وتنميته. كما أن ظروف جائحة كورونا التي وافقت ثاني رمضان على التوالي أجبرت الجميع على التباعد الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,044
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,351
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,422

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة