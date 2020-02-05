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أمير الرياض وبحضور نائبه يجتمع بقيادات أمانة المنطقة

عرض عن سير العمل في مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية

اجتمع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في قصر الحكم، اليوم؛ بالأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض يرافقه وكلاء الأمانة.


وقُدم خلال الاجتماع عرض عن سير العمل في مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية، والمراحل التنفيذية والتصاميم العملية لها، وتقديم شرح عن المميزات والإمكانيات الرائدة التي يحتويها المشروع.

كما قُدم عرض عن خطة وكالة الأمانة لبلديات المنطقة لمعالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة، ومناقشة أبرز الحلول العاجلة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفي إثرها قُدم عرض عن سير العمل في تجهيز مدينة الرياض لمناسبة مجموعة العشرين الاقتصادية G20، والجهود المبذولة من قبل الأمانة والجهات ذات العلاقة والخطط التنفيذية والزمنية.


حضر الاجتماع: وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

أمير الرياض

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أمير الرياض وبحضور نائبه يجتمع بقيادات أمانة المنطقة
سبق

اجتمع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في قصر الحكم، اليوم؛ بالأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض يرافقه وكلاء الأمانة.


وقُدم خلال الاجتماع عرض عن سير العمل في مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية، والمراحل التنفيذية والتصاميم العملية لها، وتقديم شرح عن المميزات والإمكانيات الرائدة التي يحتويها المشروع.

كما قُدم عرض عن خطة وكالة الأمانة لبلديات المنطقة لمعالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة، ومناقشة أبرز الحلول العاجلة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفي إثرها قُدم عرض عن سير العمل في تجهيز مدينة الرياض لمناسبة مجموعة العشرين الاقتصادية G20، والجهود المبذولة من قبل الأمانة والجهات ذات العلاقة والخطط التنفيذية والزمنية.


حضر الاجتماع: وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
05:06 PM

أمير الرياض وبحضور نائبه يجتمع بقيادات أمانة المنطقة

عرض عن سير العمل في مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في قصر الحكم، اليوم؛ بالأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض يرافقه وكلاء الأمانة.


وقُدم خلال الاجتماع عرض عن سير العمل في مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية، والمراحل التنفيذية والتصاميم العملية لها، وتقديم شرح عن المميزات والإمكانيات الرائدة التي يحتويها المشروع.

كما قُدم عرض عن خطة وكالة الأمانة لبلديات المنطقة لمعالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة، ومناقشة أبرز الحلول العاجلة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وفي إثرها قُدم عرض عن سير العمل في تجهيز مدينة الرياض لمناسبة مجموعة العشرين الاقتصادية G20، والجهود المبذولة من قبل الأمانة والجهات ذات العلاقة والخطط التنفيذية والزمنية.


حضر الاجتماع: وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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