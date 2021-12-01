"سعود الطبية" تحذّر: ارتفاع ضغط الدم من الحالات المرَضية الصامتة

د.أكرم الحزمي يوصي بتجنب التدخين والابتعاد عن كثرة الملح في الطعام

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أن ضغط الدم يعرف بأنه قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية؛ حيث تزيد مقاومة جدران الشرايين لمرور الدم، لافتة إلى أنه يعتبر عاملًا مهمًّا لمعرفة مستوى ضغط الدم والسيطرة عليه؛ حيث يبلغ المعدل الطبيعي للضغط 80\120 ويواجه ارتفاعًا أو انخفاضًا نتيجة أسباب مختلفة وضرورة معالجتها.

وينقسم الضغط إلى نوعين، هما ضغط الدم الانقباضي وهو الذي يحدث عندما ينقبض القلب ويتم ضخ الدم عبر الشرايين إلى جميع أنحاء الجسم، وضغط الدم الانبساطي هو الذي يحدث عندما تنبسط عضلة القلب فيندفع الدم بقوة إلى القلب عبر الأوعية الدموية.

وقال استشاري طب الأسرة والمجتمع بالمدينة د.أكرم الحازمي: ارتفاع ضغط الدم يزداد مع التقدم في السن؛ حيث يبلغ 3.2% بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 24 سنة، و51.2% بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 55- 64 سنة، و70% بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 65 سنة وأكثر.

وأضاف: تمت ملاحظة ارتفاع حالات ما قبل الإصابة بارتفاع ضغط الدم؛ حيث وصلت إلى 46.5% بين الذكور (3 ملايين) من الذكور، و34.3% بين الإناث (أكثر من مليونين).

وأردف "الحازمي": يعد ارتفاع ضغط الدم سببًا رئيسيًّا للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، وهو من الحالات المرضية الصامتة؛ حيث لا يظهر على الشخص أي أعراض تشير إليه إلا بعد مرور فترة زمنية بعد اشتداد المرض، ولا يمكن الكشف عن الأعراض إلا عن طريق الفحص المتكرر والدوري لضغط الدم.

وتابع: تتشابه الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الضغط على الشرايين مع أسباب ارتفاع الضغط، ومنها تجمع الرواسب الدهنية على جدران الشرايين التي تسبب حالة طبية تسمى تصلب الشرايين تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقال "الحازمي": هناك بعض الأسباب الأخرى لارتفاع ضغط الدم وهي أمراض الكلى وأمراض الغدة الدرقية وأمراض الغدة الكظرية ومتلازمة توقف التنفس أثناء النوم.

وتناول بعض النصائح التي تساعد على الحفاظ على قراءة ضغط الدم ضمن النطاق الطبيعي والصحي، ومنها اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور ومصادر البروتين اللين مثل السمك والفاصوليا؛ وذلك من شأنه أن يساهم في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي وصحة القلب.

وأشار إلى ضرورة التأكد من تجنب الأطعمة المجهزة واللحوم الحمراء وخفض كمية السكر والدهون المشبعة أيضًا، موضحًا أن تناول الملح بكثرة يؤدي إلى التخلص من توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم مما يزيد من احتباس السوائل والضغط على الكلى والأوعية الدموية التي تخدمها.

ودعا "الحازمي" إلى الحرص على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على ضغط الدم في المعدل الطبيعي؛ وذلك لأن التمارين الرياضية تؤدي إلى إطلاق الجسم لحمض النيتريك الذي يساعد الأوعية الدموية على التمدد وتقليل ضغط الدم.

وركز على أهمية تجنب التدخين لأنه يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية؛ وذلك لأن النيكوتين يؤدي إلى تضييق وتصلب الشرايين.