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"العسيري": خادم الحرمين الشريفين سار بالوطن نحو الازدهار والتقدم

نوّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، في كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، بما يشهده العهد الميمون والزاهر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المنجزات التنموية الشاملة، والتي كان الإنسان محورها الأساس لينعم كل مواطن ومقيم على أرض المملكة بالأمن والاستقرار والرخاء، مبينا أن بناء الإنسان كان متواصلاً والنماء مستمراً، وخاصةً في ظل التغيرات والتحديات التي شهدها العالم جراء جائحة كورونا، وتجسّد ذلك في حرصه -رعاه الله- على وضع صحة المواطن والمقيم في المقام الأول، ودعم القطاع الصحي والقطاعات ذات العلاقة؛ ما أسهم في تميز المملكة عالمياً في إدارة هذه الأزمة والتقليل من آثارها الاقتصادية والصحية.

وأضاف العسيري: "إن إنجازات المليك التي قدمها لشعبه وأمته محلياً ودولياً، خلال تولي مقاليد الحكم، توضح بجلاء ما يملكه من رأي حكيم وسياسة حصيفة ومبادئ سامية ومبادرات قيّمة، جعلت المملكة تتبوأ مكانة عالمية مرموقة؛ وأصبح لها وجود أعمق في المحافل الدولية، وصناعة القرار؛ حيث لم يألُ -حفظه الله- جهداً في المضي بمسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار".

وأردف: "تتواكب هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً مع قيادة وترؤس المملكة لمجموعة العشرين والتي تُعّد فرصة رائدة تعكس المكانة العالمية للمملكة وثقلها العربي والإسلامي والدولي، وميزاتها المتنوعة والفريدة، ودورها البنّاء والمؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي والمحافظة على مصالح الأمم والشعوب كافة".

وعلى الصعيد المحلي، شهدت المملكة ولا تزال، إصلاحات وقفزات تنموية، عززّت النزاهة، ورسخت قيم الشفافية والعدالة، وطورت من مستوى أداء الجهات الحكومية والتناغم الفعّال، مع محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتمكين الشباب والمرآة، وتنويع مصادر الدخل والإيرادات، والتطور في مختلف المجالات والعمل الدؤوب والمتسارع لتحقيق رؤية المملكة 2030.

واختتم "العسيري" كلمته قائلاً: "وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا نجدد باسمنا ونيابةً عن كافة منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، البيعة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله ورعاهما-، ونسأل الله تعالى أن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود، وأن يديم عز ورخاء وأمن واستقرار هذا الوطن العظيم في ظل قيادتنا الرشيدة".


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العسيري": خادم الحرمين الشريفين سار بالوطن نحو الازدهار والتقدم
سبق

نوّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، في كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، بما يشهده العهد الميمون والزاهر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المنجزات التنموية الشاملة، والتي كان الإنسان محورها الأساس لينعم كل مواطن ومقيم على أرض المملكة بالأمن والاستقرار والرخاء، مبينا أن بناء الإنسان كان متواصلاً والنماء مستمراً، وخاصةً في ظل التغيرات والتحديات التي شهدها العالم جراء جائحة كورونا، وتجسّد ذلك في حرصه -رعاه الله- على وضع صحة المواطن والمقيم في المقام الأول، ودعم القطاع الصحي والقطاعات ذات العلاقة؛ ما أسهم في تميز المملكة عالمياً في إدارة هذه الأزمة والتقليل من آثارها الاقتصادية والصحية.

وأضاف العسيري: "إن إنجازات المليك التي قدمها لشعبه وأمته محلياً ودولياً، خلال تولي مقاليد الحكم، توضح بجلاء ما يملكه من رأي حكيم وسياسة حصيفة ومبادئ سامية ومبادرات قيّمة، جعلت المملكة تتبوأ مكانة عالمية مرموقة؛ وأصبح لها وجود أعمق في المحافل الدولية، وصناعة القرار؛ حيث لم يألُ -حفظه الله- جهداً في المضي بمسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار".

وأردف: "تتواكب هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً مع قيادة وترؤس المملكة لمجموعة العشرين والتي تُعّد فرصة رائدة تعكس المكانة العالمية للمملكة وثقلها العربي والإسلامي والدولي، وميزاتها المتنوعة والفريدة، ودورها البنّاء والمؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي والمحافظة على مصالح الأمم والشعوب كافة".

وعلى الصعيد المحلي، شهدت المملكة ولا تزال، إصلاحات وقفزات تنموية، عززّت النزاهة، ورسخت قيم الشفافية والعدالة، وطورت من مستوى أداء الجهات الحكومية والتناغم الفعّال، مع محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتمكين الشباب والمرآة، وتنويع مصادر الدخل والإيرادات، والتطور في مختلف المجالات والعمل الدؤوب والمتسارع لتحقيق رؤية المملكة 2030.

واختتم "العسيري" كلمته قائلاً: "وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا نجدد باسمنا ونيابةً عن كافة منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، البيعة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله ورعاهما-، ونسأل الله تعالى أن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود، وأن يديم عز ورخاء وأمن واستقرار هذا الوطن العظيم في ظل قيادتنا الرشيدة".


19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:05 AM

"العسيري": خادم الحرمين الشريفين سار بالوطن نحو الازدهار والتقدم

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بندر آل عوض - عسير
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نوّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، في كلمة له بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، بما يشهده العهد الميمون والزاهر للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المنجزات التنموية الشاملة، والتي كان الإنسان محورها الأساس لينعم كل مواطن ومقيم على أرض المملكة بالأمن والاستقرار والرخاء، مبينا أن بناء الإنسان كان متواصلاً والنماء مستمراً، وخاصةً في ظل التغيرات والتحديات التي شهدها العالم جراء جائحة كورونا، وتجسّد ذلك في حرصه -رعاه الله- على وضع صحة المواطن والمقيم في المقام الأول، ودعم القطاع الصحي والقطاعات ذات العلاقة؛ ما أسهم في تميز المملكة عالمياً في إدارة هذه الأزمة والتقليل من آثارها الاقتصادية والصحية.

وأضاف العسيري: "إن إنجازات المليك التي قدمها لشعبه وأمته محلياً ودولياً، خلال تولي مقاليد الحكم، توضح بجلاء ما يملكه من رأي حكيم وسياسة حصيفة ومبادئ سامية ومبادرات قيّمة، جعلت المملكة تتبوأ مكانة عالمية مرموقة؛ وأصبح لها وجود أعمق في المحافل الدولية، وصناعة القرار؛ حيث لم يألُ -حفظه الله- جهداً في المضي بمسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار".

وأردف: "تتواكب هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً مع قيادة وترؤس المملكة لمجموعة العشرين والتي تُعّد فرصة رائدة تعكس المكانة العالمية للمملكة وثقلها العربي والإسلامي والدولي، وميزاتها المتنوعة والفريدة، ودورها البنّاء والمؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي والمحافظة على مصالح الأمم والشعوب كافة".

وعلى الصعيد المحلي، شهدت المملكة ولا تزال، إصلاحات وقفزات تنموية، عززّت النزاهة، ورسخت قيم الشفافية والعدالة، وطورت من مستوى أداء الجهات الحكومية والتناغم الفعّال، مع محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتمكين الشباب والمرآة، وتنويع مصادر الدخل والإيرادات، والتطور في مختلف المجالات والعمل الدؤوب والمتسارع لتحقيق رؤية المملكة 2030.

واختتم "العسيري" كلمته قائلاً: "وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا نجدد باسمنا ونيابةً عن كافة منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، البيعة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله ورعاهما-، ونسأل الله تعالى أن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود، وأن يديم عز ورخاء وأمن واستقرار هذا الوطن العظيم في ظل قيادتنا الرشيدة".


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