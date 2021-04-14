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"صحة بيشة": فحص أكثر من 77 ألفاً في نقاط الفرز البصري

استمراراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

واصلت نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل كل من محافظات بيشة وتثليث وبلقرن والأمواه، والتي تتكون من تسعة نقاط، "وتعتبر هذه النقاط المخصصة للفرز" أعمالها بالكشف على القادمين للمنطقة عبر مداخلها البرية الموصلة بين منطقة عسير والمناطق الأخرى، وذلك استمراراً للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وتقوم "صحة بيشة"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بتطبيق الفحص على القادمين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس "كورونا" الجديد.

وقد تم فحص جميع القادمين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها حتى تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 20/ 8/ 1441هـ حيث بلغ عددهم 77239 شخصاً؛ للتأكد من سلامتهم قُبيل دخولهم للمنطقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة بيشة": فحص أكثر من 77 ألفاً في نقاط الفرز البصري
سبق

واصلت نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل كل من محافظات بيشة وتثليث وبلقرن والأمواه، والتي تتكون من تسعة نقاط، "وتعتبر هذه النقاط المخصصة للفرز" أعمالها بالكشف على القادمين للمنطقة عبر مداخلها البرية الموصلة بين منطقة عسير والمناطق الأخرى، وذلك استمراراً للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وتقوم "صحة بيشة"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بتطبيق الفحص على القادمين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس "كورونا" الجديد.

وقد تم فحص جميع القادمين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها حتى تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 20/ 8/ 1441هـ حيث بلغ عددهم 77239 شخصاً؛ للتأكد من سلامتهم قُبيل دخولهم للمنطقة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:28 PM

"صحة بيشة": فحص أكثر من 77 ألفاً في نقاط الفرز البصري

استمراراً لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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واصلت نقاط الفرز البصري والتوعوي في مداخل كل من محافظات بيشة وتثليث وبلقرن والأمواه، والتي تتكون من تسعة نقاط، "وتعتبر هذه النقاط المخصصة للفرز" أعمالها بالكشف على القادمين للمنطقة عبر مداخلها البرية الموصلة بين منطقة عسير والمناطق الأخرى، وذلك استمراراً للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وتقوم "صحة بيشة"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بتطبيق الفحص على القادمين عبر نقاط الفرز البصري ضمن الإجراءات الاحترازية للكشف المبكر لعوامل الخطورة وانتقال العدوى وتحويل الحالات المشتبهة بها إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب المتبع في التعامل مع حالات فيروس "كورونا" الجديد.

وقد تم فحص جميع القادمين لهذه النقاط منذ بدء العمل بها حتى تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 20/ 8/ 1441هـ حيث بلغ عددهم 77239 شخصاً؛ للتأكد من سلامتهم قُبيل دخولهم للمنطقة.

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