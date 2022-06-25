نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَينة أنها تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الرابعة عصرًا، وتشمل: (بدر وينبع).

موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبّه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-25 نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَينة أنها تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الرابعة عصرًا، وتشمل: (بدر وينبع).

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 08:59 AM

موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبّه تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتتواصل حتى الرابعة عصرًا





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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَينة أنها تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الرابعة عصرًا، وتشمل: (بدر وينبع).