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موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبّه

تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتتواصل حتى الرابعة عصرًا

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَينة أنها تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الرابعة عصرًا، وتشمل: (بدر وينبع).

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موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبّه
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَينة أنها تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الرابعة عصرًا، وتشمل: (بدر وينبع).

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:59 AM

موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبّه

تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتتواصل حتى الرابعة عصرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,734

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَينة أنها تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الرابعة عصرًا، وتشمل: (بدر وينبع).

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,194
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,040
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,629
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,948

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