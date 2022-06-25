نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَينة أنها تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الرابعة عصرًا، وتشمل: (بدر وينبع).
موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبّه
تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتتواصل حتى الرابعة عصرًا
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَينة أنها تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الرابعة عصرًا، وتشمل: (بدر وينبع).
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موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبّهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-25
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:59 AM
موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبّه
تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتتواصل حتى الرابعة عصرًا
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَينة أنها تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتواصل حتى الرابعة عصرًا، وتشمل: (بدر وينبع).
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