مستشار يتوقع قيام "وزارة الموارد" بزيادة نسبة العمل عن بعد 25٪ مستقبلاً

لكون مستوى البنية التحتية التقنية عالياً جداً

توقع باحث اجتماعي ومستشار بالموارد البشرية، قيام وزارة الموارد البشرية بزيادة نسبة العمل عن بعد بالجهات الحكومية عن25٪ مستقبلاً؛ لكون مستوى البنية التحتية التقنية عالياً جداً، مؤكداً بأن منشآت حققت إنتاجية في العمل عن بعد فاقت بشكل كبير للغاية العمل الحضوري بنسبة إنجاز تراوحت من 30-50 ٪ زيادة في الإنتاجية! لافتاً بأن العمل عن بعد يوفر بشكلٍ كبير جداً فرصاً وظيفية مرنة تتجاوز حواجز الزمان والمكان ؛ من خلال إمكانية استقطاب الكفاءات التي تتمتع بالخبرة والمهارة والقدرة، خاصة في جانب السيدات.

وتفصيلاً أكد الكاتب والمستشار في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، في تعليقه على تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد عبدالله آل حماد، والتي أكد فيها أن نمط العمل عن بُعد ما زال مستمراً، ويعتبر من الأساليب الحديثة التي أثبتت نجاحها وفعاليتها خلال الجائحة؛ فالعمل عن بعد زاد الإنتاجية في بعض المؤسسات بشكل كبير، مشيراً بأنه ليس صحيحاً أن يكون الموظف متاحاً 24 ساعة عندما يكون العمل عن بعد.

وأضاف في حديثه لقناة الإخبارية: "مستقبل العمل عن بعد واعد جداً وقد أثبت كفاءته خاصة في جائحة كورونا". وأرجع تحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسبة العمل عن بعد للجهات الحكومية بألا تتجاوز 25٪ إلى ضبط العملية إلى حين تتبلور ثقافة العمل عن بعد عند أصحاب المنشآت والموظفين والمجتمع وتجنباً لسلبياته بعدم الانضباط والالتزام وكذلك محدودية مجالات العمل عن بعد".

وتوقع في هذا الشأن زيادة النسبة مستقبلاً لكون مستوى البنية التحتية التقنية عالياً للغاية في المملكة، والتي ظهرت جلياً خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مضيفاً: "لا ينقصنا سوى التشريعات وضبط العلاقات وانتشار ثقافة العمل عن بعد بين الناس للاستفادة المثلى من هذا النمط الجديد والحديث والمتميز في العمل".

