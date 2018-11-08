خادم الحرمين يضخ 23 مليار ريال في شرايين الاقتصاد بالقصيم وحائل

جولة المليك وولي العهد تعزز رؤية 2030.. ومحللون: ستحدث نقلة نوعيّة وتنمويّة

عزز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ عمليات التنمية في منطقتي القصيم وحائل، بتدشين حزمة من المشاريع العملاقة، بإجمالي استثمارات بلغ أكثر من 23 مليار ريال، وتعلي هذه المشاريع، على كثرتها، وتنوع مجالاتها، من شأن المنطقتين، وتدعم الخدمات المقدمة للأهالي فيهما.

وأكد المحللون الاقتصاديون أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للقصيم وحائل، تبشر بالخير الوفير لهاتين المنطقتين، خاصة أن الزيارة شهدت ضخ 23 مليار ريال، في صورة مشاريع تنموية، يعكس حجم اهتمام خادم الحرمين وتوجيهاته، بتوفير كافة الخدمات لأبناء هذا الوطن.

ويتفق المحللون والمتابعون على أن حزمة المشاريع، سواء التي سيتم تدشينها أو وضع حجر الأساس لها، كفيلة بإحداث نقلة نوعيّة وتنمويّة في شتى المجالات بالمنطقتين، مؤكدين في الوقت نفسه أن تلك المشاريع، تواكب متطلبات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، التي تعكس المسيرة المشرقة للتطوير والبناء في كافة مناطق المملكة. وتواصل الرؤية برامجها وعملياتها التنموية، وفق آليات خاصة، تستهدف مناطق المملكة بلا استثناء، بمشروعات نوعية، تعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني من جانب، وتؤمن الوظائف لأبناء الوطن من جانب آخر.

وتشمل المشاريع، التي جرت مراسم تدشينها وافتتاحها، أمس الأربعاء، في القصيم، جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء وخدمات عامة، إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية، وبلغ إجمالي هذه المشاريع، أكثر من 12 مليارًا و151 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة المشاريع الجديدة، التي دشنها ـ يحفظه الله ـ أكثر من 4 مليارات و200 مليون ريال.

وتضم خريطة مشاريع القصيم، مشاريع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث سيتم افتتاح مشروع واحد، وتدشين مشروعين جديدين بقيمة إجمالية تتجاوز 123 مليون ريال، ومشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفيها يتم افتتاح 246 مشروعاً، وتدشين 175 مشروعاً بتكلفة إجمالية تتجاوز 4.5 مليار ريال ومشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتتضمن افتتاح 8 مشاريع، وتدشين 16 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد عن المليار ونصف المليار ريال. وكذلك مشاريع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتضم افتتاح 14 مشروعًا في قطاع الكهرباء بتكلفة إجمالية تربو على 4.5 مليار ريال.

هذا بالإضافة إلى مشاريع تابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وتضم افتتاح 4 مشاريع، وتدشين مشروع واحد، بقيمة إجمالية تزيد على 173 مليون ريال، وبذلك تصل المشاريع المزمع تدشينها وافتتاحها في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ما يفوق 4.7 مليار ريال.

وتشارك وزارة الإسكان بافتتاح مشروعي إسكان محافظة عنيزة، الذي تبلغ قيمته أكثر من 338 مليون ريال، ومشاريع وزارة التعليم، وتضم: جامعة القصيم، يتم فيها افتتاح 28 مشروعاً، وتدشين 5 مشاريع جديدة بتكلفة تزيد عن الـ 3 مليارات ريال، كما تفتتح الإدارة العامة للتعليم في المنطقة 73 مشروعاً، تبلغ تكلفتها ما يقارب الـ 532 مليون ريال، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تفتتح 3 مشاريع بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 136 مليون ريال.

وهناك 21 مشروعًا تابعة لوزارة النقل، سيتم افتتاحها بتكلفة إجمالية تزيد على المليار ريال، وكذلك مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتضم افتتاح مشروعين بتكلفة إجمالية تزيد على 102 مليون ريال.

وفي حائل، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - ووضع حجر الأساس لـ259 مشروعًا تنمويًا بالمنطقة، بإجمالي استثمارات بلغ 7 مليارات ريال. وترجع هذه المشاريع لعدد من الجهات، منها مشاريع ترجع إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح فيها 7 ملايين و874 ألف ريال.

فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 66 مليوناً و285 ألف ريال، بقيمة إجمالية بلغت 74 مليوناً و159 ألف ريال. ومشاريع تعود إلى وزارة الحرس الوطني، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ملياراً و139 مليون ريال. ومشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 562 مليون ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 696 مليون ريال، بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و258 مليون ريال. ومشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 543 مليون ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس "416 مليون ريال"، بقيمة إجمالية تبلغ 959 مليون ريال. ومشاريع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح ملياراً و877 مليون ريال. ومشاريع وزارة الإسكان، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 922 مليون ريال. ومشاريع وزارة التعليم، وبلغت قيمة مشاريع الافتتاح 709 ملايين ريال، ومشاريع وزارة النقل، وبلغت قيمة مشاريع وضع حجر الأساس 259 مليون ريال.