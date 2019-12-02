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أسيرها 15 عاماً.. هل السعر والتعليب ينسفان التدخين؟ "عدوان" ومقطعه يحسمان

مع محاولات شركات التبغ الإغراء بالشكل أعلن إقلاعه الفوري وقدّم مسوغات قراره

مع محاولات شركات التبغ إقناع مدمني التدخين بالشكل القديم وطريقة التغليف اللافتة التي منعتها هيئة الغذاء والدواء ووحّدت الشكل بتعليب جديد غير جاذب، وثّق الفوتوغرافي عدوان العدوان؛ وهو أحد مَن قضى وقتاً طويلاً من عمره يتجاوز الـ١٥ عاماً وهو يتعاطى التدخين مقطع فيديو قصيراً أعلن فيه إقلاعه الفوري عن التدخين ولم ينصع للشركات؛ ليُبرهن على حديث أخصائي مكافحة التدخين الدكتور هاجد العتيبي؛ الذي ذكر أمس، لـ"سبق"، أن الضرائب وتغيير الشكل سيُسهمان في التخفيف من التدخين، كما طُبق ببعض الدول وأثبت فاعليته.

وقال عدوان؛ لـ"سبق": "قضيت أكثر من ١٥ عاماً أُدخّن بمعدلات مرتفعة يومياً وكانت النية ترادوني بين حينٍ وآخر لكني لم أصل إلى قناعة تامة بالتوقف على الرغم من أنه استهلكني واستنزف ميزانيتي الشهرية وألحق الضرر بعائلتي، كذلك في أثناء خروجي لتتبع الأمطار أو توثيق الأحداث أجد حرجاً من الزملاء غير المدخنين وأشعر بضيقتهم".

واختتم: "وبعد الضرائب ورفع سعره وصولاً لتغيير شكله اقتنعت بضرورة تركه فوراً بترحيب من أسرتي والأصدقاء وبقناعة تامة، فشركات التبغ تساومنا وتضغط علينا ليس حباً بنا؛ بل من أجل السطو على أموالنا؛ ناهيك عن متاعبي المستمرة منه وأمراض الصدر التي عانيتها سنوات، وأنصح المُبتلين به، هذه فرصة تاريخية، فقط قناعة وعزيمة وستجد نفسك تركته ولا تنصاع للهاشتاقات وحملات الضغط".

التدخين شركات التبغ مدمني التدخين هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسيرها 15 عاماً.. هل السعر والتعليب ينسفان التدخين؟ "عدوان" ومقطعه يحسمان
سبق

مع محاولات شركات التبغ إقناع مدمني التدخين بالشكل القديم وطريقة التغليف اللافتة التي منعتها هيئة الغذاء والدواء ووحّدت الشكل بتعليب جديد غير جاذب، وثّق الفوتوغرافي عدوان العدوان؛ وهو أحد مَن قضى وقتاً طويلاً من عمره يتجاوز الـ١٥ عاماً وهو يتعاطى التدخين مقطع فيديو قصيراً أعلن فيه إقلاعه الفوري عن التدخين ولم ينصع للشركات؛ ليُبرهن على حديث أخصائي مكافحة التدخين الدكتور هاجد العتيبي؛ الذي ذكر أمس، لـ"سبق"، أن الضرائب وتغيير الشكل سيُسهمان في التخفيف من التدخين، كما طُبق ببعض الدول وأثبت فاعليته.

وقال عدوان؛ لـ"سبق": "قضيت أكثر من ١٥ عاماً أُدخّن بمعدلات مرتفعة يومياً وكانت النية ترادوني بين حينٍ وآخر لكني لم أصل إلى قناعة تامة بالتوقف على الرغم من أنه استهلكني واستنزف ميزانيتي الشهرية وألحق الضرر بعائلتي، كذلك في أثناء خروجي لتتبع الأمطار أو توثيق الأحداث أجد حرجاً من الزملاء غير المدخنين وأشعر بضيقتهم".

واختتم: "وبعد الضرائب ورفع سعره وصولاً لتغيير شكله اقتنعت بضرورة تركه فوراً بترحيب من أسرتي والأصدقاء وبقناعة تامة، فشركات التبغ تساومنا وتضغط علينا ليس حباً بنا؛ بل من أجل السطو على أموالنا؛ ناهيك عن متاعبي المستمرة منه وأمراض الصدر التي عانيتها سنوات، وأنصح المُبتلين به، هذه فرصة تاريخية، فقط قناعة وعزيمة وستجد نفسك تركته ولا تنصاع للهاشتاقات وحملات الضغط".

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
10:25 AM

أسيرها 15 عاماً.. هل السعر والتعليب ينسفان التدخين؟ "عدوان" ومقطعه يحسمان

مع محاولات شركات التبغ الإغراء بالشكل أعلن إقلاعه الفوري وقدّم مسوغات قراره

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بدر العتيبي - القصيم
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6,438

مع محاولات شركات التبغ إقناع مدمني التدخين بالشكل القديم وطريقة التغليف اللافتة التي منعتها هيئة الغذاء والدواء ووحّدت الشكل بتعليب جديد غير جاذب، وثّق الفوتوغرافي عدوان العدوان؛ وهو أحد مَن قضى وقتاً طويلاً من عمره يتجاوز الـ١٥ عاماً وهو يتعاطى التدخين مقطع فيديو قصيراً أعلن فيه إقلاعه الفوري عن التدخين ولم ينصع للشركات؛ ليُبرهن على حديث أخصائي مكافحة التدخين الدكتور هاجد العتيبي؛ الذي ذكر أمس، لـ"سبق"، أن الضرائب وتغيير الشكل سيُسهمان في التخفيف من التدخين، كما طُبق ببعض الدول وأثبت فاعليته.

وقال عدوان؛ لـ"سبق": "قضيت أكثر من ١٥ عاماً أُدخّن بمعدلات مرتفعة يومياً وكانت النية ترادوني بين حينٍ وآخر لكني لم أصل إلى قناعة تامة بالتوقف على الرغم من أنه استهلكني واستنزف ميزانيتي الشهرية وألحق الضرر بعائلتي، كذلك في أثناء خروجي لتتبع الأمطار أو توثيق الأحداث أجد حرجاً من الزملاء غير المدخنين وأشعر بضيقتهم".

واختتم: "وبعد الضرائب ورفع سعره وصولاً لتغيير شكله اقتنعت بضرورة تركه فوراً بترحيب من أسرتي والأصدقاء وبقناعة تامة، فشركات التبغ تساومنا وتضغط علينا ليس حباً بنا؛ بل من أجل السطو على أموالنا؛ ناهيك عن متاعبي المستمرة منه وأمراض الصدر التي عانيتها سنوات، وأنصح المُبتلين به، هذه فرصة تاريخية، فقط قناعة وعزيمة وستجد نفسك تركته ولا تنصاع للهاشتاقات وحملات الضغط".

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