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"أمير مكة" يهنّئ القيادة الرشيدة بنجاح الحج الاستثنائي لهذا العام

"الفيصل" ثمّن نجاح الإجراءات الاحترازية وعدم تسجيل أي إصابة بكورونا

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هــ.

وأكد الفيصل أن نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، وقد مَنَّ الله على ضيوف الرحمن بأداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة مع تطبيق الاحترازات الصحية لمنع انتشار العدوى وعدم تسجيل أية حالة والحمد لله؛ يأتي بفضل الله ثم باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وتوفير جميع الخدمات وتنفيذ الخطط الخدمية والأمنية، لافتًا إلى أن هذا النجاح يضاف لما تحقق منذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر الميمون.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح حج هذا العام.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن ما تحقّق من نجاح في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا جاء بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين -أمدّ الله في عمره- ومتابعة واهتمام ولي العهد لتقديم أعلى مستويات الخدمة والحفاظ على ضيوف الرحمن من مخاطر الجائحة ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

ونوه إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود المملكة في كل عام للارتقاء بمنظومة الخدمات والمشاريع في أقدس البقاع، سائلًا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يبارك في جهود سمو ولي عهده الأمين.

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"أمير مكة" يهنّئ القيادة الرشيدة بنجاح الحج الاستثنائي لهذا العام
سبق

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هــ.

وأكد الفيصل أن نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، وقد مَنَّ الله على ضيوف الرحمن بأداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة مع تطبيق الاحترازات الصحية لمنع انتشار العدوى وعدم تسجيل أية حالة والحمد لله؛ يأتي بفضل الله ثم باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وتوفير جميع الخدمات وتنفيذ الخطط الخدمية والأمنية، لافتًا إلى أن هذا النجاح يضاف لما تحقق منذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر الميمون.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح حج هذا العام.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن ما تحقّق من نجاح في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا جاء بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين -أمدّ الله في عمره- ومتابعة واهتمام ولي العهد لتقديم أعلى مستويات الخدمة والحفاظ على ضيوف الرحمن من مخاطر الجائحة ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

ونوه إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود المملكة في كل عام للارتقاء بمنظومة الخدمات والمشاريع في أقدس البقاع، سائلًا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يبارك في جهود سمو ولي عهده الأمين.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
12:15 PM

"أمير مكة" يهنّئ القيادة الرشيدة بنجاح الحج الاستثنائي لهذا العام

"الفيصل" ثمّن نجاح الإجراءات الاحترازية وعدم تسجيل أي إصابة بكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هــ.

وأكد الفيصل أن نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، وقد مَنَّ الله على ضيوف الرحمن بأداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة مع تطبيق الاحترازات الصحية لمنع انتشار العدوى وعدم تسجيل أية حالة والحمد لله؛ يأتي بفضل الله ثم باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وتوفير جميع الخدمات وتنفيذ الخطط الخدمية والأمنية، لافتًا إلى أن هذا النجاح يضاف لما تحقق منذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر الميمون.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح حج هذا العام.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن ما تحقّق من نجاح في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا جاء بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين -أمدّ الله في عمره- ومتابعة واهتمام ولي العهد لتقديم أعلى مستويات الخدمة والحفاظ على ضيوف الرحمن من مخاطر الجائحة ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

ونوه إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود المملكة في كل عام للارتقاء بمنظومة الخدمات والمشاريع في أقدس البقاع، سائلًا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يبارك في جهود سمو ولي عهده الأمين.

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