ما علامات الإنذار المبكر "المفاجئة" لاحتمال الإصابة بـ "كوفيد-19"؟

باحثو "كينغز كوليدج" لندن يكشفون عن قائمة الأعراض الأكثر شيوعاً

حذّر باحثو "كينغز كوليدج" لندن، من عدة أعراض "مفاجئة" يمكن أن تكون علامات إنذار مبكرة للفيروس.

ومن خلال بيانات تطبيق COVID Symptom Study، كشف الباحثون عن قائمة بالأعراض الأكثر شيوعاً التي أبلغ عنها المرضى، خلال الأيام السبعة الأولى بعد ظهور المرض.

وقال الباحثون: انشغلنا بالبحث عن الأعراض المبكرة لـ "كوفيد-19" حقاً، لأن هذه المعلومات ضرورية لمساعدتنا جميعاً على وقف انتشار الفيروس في الأشهر المقبلة.. وإذا تمكّنا من اكتشاف الحالات بناءً على الأعراض في وقت أقرب، فسيكون الناس قادرين على بدء عزل أنفسهم في تلك الأيام القليلة الأولى، ووقف الانتشار العرضي للفيروس.

ووفق صحيفة "ميرور"، تتمثل اثنتان من أكثر علامات الإنذار المبكر إثارة للدهشة، التي كُشف عنها في الدراسة، في الصداع والإرهاق.

وأضافوا: تُظهر بياناتنا أن الأعراض المبكرة الأكثر شيوعاً هي في الواقع الصداع (82 %) والتعب (72 %)، وهذا هو الحال بالنسبة لجميع الفئات العمرية.. وفقط 9 % من البالغين المصابين بـ "كوفيد"، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً لم يعانوا من الصداع أو التعب.

وعلى الرغم من هذه المستويات العالية، إلا أن 1 % فقط من الأشخاص الذين أبلغوا عن التعب أو الصداع عبر التطبيق، انتهى بهم الأمر إلى اختبار الإصابة بفيروس "كوفيد-19".

وأشار الباحثون إلى أنه وبينما يكون الصداع والإرهاق موجودين بشكل شائع لدى الأشخاص المصابين بـ "كوفيد-19" (إلى جانب الأعراض الأخرى)، فمن غير المرجح أن يكون وجود أي من هذه الأعراض أو كليهما وحده مؤشراً على المرض".

وقالوا: ما لا يثير الدهشة حقاً، أن الحمّى والسعال المستمر وفقدان الرائحة كانت مؤشرات مبكرة قوية لـ "كوفيد-19.

وأضاف الفريق البحثي: 40 % من جميع الفئات العمرية أبلغت عن إصابتها بالحمّى في الأيام السبعة الأولى، ولا يزال فقدان الشم والسعال المستمر من الأعراض الرئيسة التي يجب الانتباه إليها، لذلك الأشخاص الذين يعانون الأعراض الثلاثة الكلاسيكية للسعال المستمر أو الحمّى أو فقدان الرائحة، يجب أن تسعى بالتأكيد إلى اختبار "كوفيد".

ويواصل الباحثون مراقبة التطبيق، وسيصدرون نتائج جديدة قريباً.