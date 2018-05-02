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نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مهرجان سفاري بقيق

هنأهم بالحصول على جائزة التميز السياحي

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الإمارة، محافظ بقيق المكلف، محمد بن سعود المتحمي، والقائمين على مهرجان سفاري بقيق للتراث الصحراوي.

وتنظم المهرجان، الحاصل على جائزة التمييز السياحي 2017 ـ 2018 ، لفئة الفعاليات والمهرجانات، كأفضل مهرجان بيئي على مستوى المملكة، لجنة مجلس التنمية السياحي، بالمحافظة.

وهنأ الأمير، الجميع بالحصول على هذه الجائزة التي جاءت بفضل الله، ثم بتظافر جهود الجهات كافة المشاركة سواء الحكومية أو الخاصة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد .

عبر محافظ بقيق، رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، محمد بن سعود المتحمي، عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة، وتوجيهاته السديدة، مؤكدًا أن جائزة التميز السياحي في الفعاليات والمهرجانات التي حصدها المهرجان ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على المركز الأول.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مهرجان سفاري بقيق
سبق

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الإمارة، محافظ بقيق المكلف، محمد بن سعود المتحمي، والقائمين على مهرجان سفاري بقيق للتراث الصحراوي.

وتنظم المهرجان، الحاصل على جائزة التمييز السياحي 2017 ـ 2018 ، لفئة الفعاليات والمهرجانات، كأفضل مهرجان بيئي على مستوى المملكة، لجنة مجلس التنمية السياحي، بالمحافظة.

وهنأ الأمير، الجميع بالحصول على هذه الجائزة التي جاءت بفضل الله، ثم بتظافر جهود الجهات كافة المشاركة سواء الحكومية أو الخاصة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد .

عبر محافظ بقيق، رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، محمد بن سعود المتحمي، عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة، وتوجيهاته السديدة، مؤكدًا أن جائزة التميز السياحي في الفعاليات والمهرجانات التي حصدها المهرجان ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على المركز الأول.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
07:08 PM

نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مهرجان سفاري بقيق

هنأهم بالحصول على جائزة التميز السياحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان الإمارة، محافظ بقيق المكلف، محمد بن سعود المتحمي، والقائمين على مهرجان سفاري بقيق للتراث الصحراوي.

وتنظم المهرجان، الحاصل على جائزة التمييز السياحي 2017 ـ 2018 ، لفئة الفعاليات والمهرجانات، كأفضل مهرجان بيئي على مستوى المملكة، لجنة مجلس التنمية السياحي، بالمحافظة.

وهنأ الأمير، الجميع بالحصول على هذه الجائزة التي جاءت بفضل الله، ثم بتظافر جهود الجهات كافة المشاركة سواء الحكومية أو الخاصة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد .

عبر محافظ بقيق، رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، محمد بن سعود المتحمي، عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة، وتوجيهاته السديدة، مؤكدًا أن جائزة التميز السياحي في الفعاليات والمهرجانات التي حصدها المهرجان ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على المركز الأول.

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