"الكهرباء" تفسد فرحة أهالي القنفذة بالأمطار

بسبب انقطاعاتها المتكررة

أفسدت انقطاعات الكهرباء المتكررة، منذ مساء أمس، على أهالي القنفذة، فرحتهم بهطول الأمطار.

وتسببت الأمطار التي شهدتها القنفذة وبعض مراكزها في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من القرى لأكثر 12 ساعة، بينما بعض آخر لا يزال يعاني من ضعف الكهرباء وتكرر الانقطاع بين من وقت لآخر.

وأثار ذلك استياء أعيان ووجهاء المنطقة الذين ألقوا باللوم على كهرباء القنفذة التي قالوا: "إنه لا يتوفر لديها فنيون ومعدات بعدد كافٍ لسرعة مباشرة الأعطال التي حدثت بمواقع متفرقة، كما أن الخطوط بحاجة لصيانتها وتجديدها ومعالجة المشكلة بشكل يضمن عدم تكرار الانقطاع مع هطول الأمطار التي ما إن تهطل ويبدأ معها هاجس الخوف من انقطاع التيار واستمرار المعاناة لعدد من الساعات".