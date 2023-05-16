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شاهد.. الإطاحة بوافد يقود مركبة تحمل لحومًا فاسدة بمكة وضبط أغذية متداولة

حملات رقابية تتواصل تنفّذها "الأمانة" بتعاونٍ مع الجهات الأمنية داعية للإبلاغ

تواصل الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة؛ بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا والتأكد من سلامة المواد الغذائية؛ وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة، ويأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الفرق الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة؛ تمكّنت من ضبط 190 كجم لحوم مجهولة المصدر في سيارة نقل يقودها وافد متجهة باتجاه النكاسة، وتم حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالف.

وأضاف: "تم ضبط أيضًا 208 كجم من المواد الغذائية (أسماك – خضراوات -روبيان) والتي تم تداولها بطريقة غير صحية في عدد من المنشآت الغذائية المخالفة والباعة الجائلين، ليصبح إجمالي ما تمت مصادرته وإتلافه 398 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة أن الحملات لا تزال مستمرة، والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، وفي حالة وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة لحوم فاسدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الإطاحة بوافد يقود مركبة تحمل لحومًا فاسدة بمكة وضبط أغذية متداولة
سبق

تواصل الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة؛ بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا والتأكد من سلامة المواد الغذائية؛ وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة، ويأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الفرق الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة؛ تمكّنت من ضبط 190 كجم لحوم مجهولة المصدر في سيارة نقل يقودها وافد متجهة باتجاه النكاسة، وتم حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالف.

وأضاف: "تم ضبط أيضًا 208 كجم من المواد الغذائية (أسماك – خضراوات -روبيان) والتي تم تداولها بطريقة غير صحية في عدد من المنشآت الغذائية المخالفة والباعة الجائلين، ليصبح إجمالي ما تمت مصادرته وإتلافه 398 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة أن الحملات لا تزال مستمرة، والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، وفي حالة وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
12:47 PM

شاهد.. الإطاحة بوافد يقود مركبة تحمل لحومًا فاسدة بمكة وضبط أغذية متداولة

حملات رقابية تتواصل تنفّذها "الأمانة" بتعاونٍ مع الجهات الأمنية داعية للإبلاغ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تواصل الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة؛ بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا والتأكد من سلامة المواد الغذائية؛ وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة، ويأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الفرق الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة؛ تمكّنت من ضبط 190 كجم لحوم مجهولة المصدر في سيارة نقل يقودها وافد متجهة باتجاه النكاسة، وتم حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالف.

وأضاف: "تم ضبط أيضًا 208 كجم من المواد الغذائية (أسماك – خضراوات -روبيان) والتي تم تداولها بطريقة غير صحية في عدد من المنشآت الغذائية المخالفة والباعة الجائلين، ليصبح إجمالي ما تمت مصادرته وإتلافه 398 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة أن الحملات لا تزال مستمرة، والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، وفي حالة وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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