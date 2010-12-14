شاهد.. طلاب "تعليم الرياض" يؤدون صلاة الاستسقاء في مدارسهم

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية

أدّى طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، صلاة الاستسقاء، صباح اليوم الاثنين، في مدارسهم.

جاء ذلك تأسّياً بسُنة النبي المصطفى الكريم -صلى الله عليه وسلم- وإنفاذًا للتوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، وبناءً على تعميم وزير التعليم.

وقد أدى الطلاب الصلاة مع معلميهم وسط خشوعٍ وتضرع لله بالدعاء والمنُاجاة أن يُمنّ عليهم برحمته وفضله بنزول الغيث، ليعم بخيره ونفعه البلاد والعباد.

وكان مدير عام التعليم بالرياض حمد بن ناصر الوهيبي، قد وجّه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع المدارس مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية.

وأكد "الوهيبي" أهمية غرس هذه الشعيرة في نفوس الطلبة باللجوء إلى الله في كل الأحوال وإظهار الافتقار إليه، وترسيخه سلوكًا دائمًا في حال الرخاء والشدة، مضيفاً أن أداء الشعيرة يأتي تأسيًا بسُنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام حال الجدب وتأخر نزول المطر رجاءَ الغيث من الجواد الكريم.

ودعا "الوهيبي" المولى -عزَّ وجل- أن يُغيث البلاد والعباد، وأن يعمَّ بنفعه بلاد المسلمين إنه سميع مجيب.