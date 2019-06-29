رُزق بهاء الدين محمد بلكي من منسوبي إدارة تعليم جيزان بمولودة أطلق عليها اسم إيفان، وقد تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.
"بلكي" يرزق بـ"إيفان"
رُزق بهاء الدين محمد بلكي من منسوبي إدارة تعليم جيزان بمولودة أطلق عليها اسم إيفان، وقد تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.
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"بلكي" يرزق بـ"إيفان"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-29
29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
10:28 PM
"بلكي" يرزق بـ"إيفان"
رُزق بهاء الدين محمد بلكي من منسوبي إدارة تعليم جيزان بمولودة أطلق عليها اسم إيفان، وقد تلقى التهاني والتبريكات بمناسبة المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.
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