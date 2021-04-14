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"غلام": "الأرصاد" تعاملت مع 23 مليون معلومة في مارس رغم الظروف الصعبة

أكد أن الهيئة ستستمر في تقديم أعمالها وجمع البيانات الخاصة بالتوقعات

قال نائب الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، إن الهيئة أصدرت ما يقارب (23) مليون معلومة أرصادية خلال شهر مارس الماضي، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها حاليًا.

وفي التفاصيل، أوضح "غلام" أن هذه المعلومات تتعلق بمختلف الظواهر الجوية، وخدمات الملاحة الجوية، بما في ذلك الطائرات العابرة بأجواء السعودية، والمجال الجوي العالمي، التي تقدم خدمات إنسانية من خلال مركز جدة الإقليمي للاتصالات، والإدارة العامة للتحاليل والتوقعات.

وبيّن "غلام" أن المجموع الكلي للرسائل الصادرة من مركز جدة الإقليمي للاتصالات بلغ (21742816) رسالة، فيما بلغ المجموع الكلي للرسائل الواردة (1816747) رسالة خلال الفترة نفسها، توزعت ما بين نشرات أرصادية ساعية، ونشرات توقعات جوية لفترات مختلفة، ونشرات لطبقات الجو العليا، وخدمات ملاحة جوية للرحلات الخاصة بالظروف الإنسانية على النطاق العالمي.

وأضاف بأن عدد المخرجات من نظام الإنذار المبكر بلغ (450) مخرجًا، توزعت ما بين تنبيه، وتنبيه متقدم، وتحذيرات لظواهر جوية مختلفة. فيما بلغ عدد حالات الظواهر الجوية (2058) حالة جوية، تنوعت ما بين عواصف رعدية ممطرة، وأمطار، ورذاذ، وضباب، وأتربة مثارة، وعواصف رملية، وعوالق، وعواصف ترابية.

وأكد غلام أن الهيئة ستستمر في تقديم أعمالها الأرصادية والبيئية من خلال جمع البيانات الخاصة بالتوقعات من أجهزة الرصد، وإصدار توقعات الطقس ودرجات الحرارة على مدن السعودية، والتوقعات الخاصة بالملاحة الجوية، والقطاعات الحكومية، وإصدار التحذيرات من الظواهر الجوية المؤثرة على سلامة الطيران والملاحة البحرية.

كما تستمر من خلال مهام المركز الإقليمي للاتصالات بجدة بتحديث النشرات الأرصادية، ومراقبة الدول التابعة للإقليم، وإعداد التقارير والجداول الإحصائية، وتبادل المعلومات الأرصادية مع دول الإقليم ومركز فيينا الدولي للمعلومات.

الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غلام": "الأرصاد" تعاملت مع 23 مليون معلومة في مارس رغم الظروف الصعبة
سبق

قال نائب الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، إن الهيئة أصدرت ما يقارب (23) مليون معلومة أرصادية خلال شهر مارس الماضي، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها حاليًا.

وفي التفاصيل، أوضح "غلام" أن هذه المعلومات تتعلق بمختلف الظواهر الجوية، وخدمات الملاحة الجوية، بما في ذلك الطائرات العابرة بأجواء السعودية، والمجال الجوي العالمي، التي تقدم خدمات إنسانية من خلال مركز جدة الإقليمي للاتصالات، والإدارة العامة للتحاليل والتوقعات.

وبيّن "غلام" أن المجموع الكلي للرسائل الصادرة من مركز جدة الإقليمي للاتصالات بلغ (21742816) رسالة، فيما بلغ المجموع الكلي للرسائل الواردة (1816747) رسالة خلال الفترة نفسها، توزعت ما بين نشرات أرصادية ساعية، ونشرات توقعات جوية لفترات مختلفة، ونشرات لطبقات الجو العليا، وخدمات ملاحة جوية للرحلات الخاصة بالظروف الإنسانية على النطاق العالمي.

وأضاف بأن عدد المخرجات من نظام الإنذار المبكر بلغ (450) مخرجًا، توزعت ما بين تنبيه، وتنبيه متقدم، وتحذيرات لظواهر جوية مختلفة. فيما بلغ عدد حالات الظواهر الجوية (2058) حالة جوية، تنوعت ما بين عواصف رعدية ممطرة، وأمطار، ورذاذ، وضباب، وأتربة مثارة، وعواصف رملية، وعوالق، وعواصف ترابية.

وأكد غلام أن الهيئة ستستمر في تقديم أعمالها الأرصادية والبيئية من خلال جمع البيانات الخاصة بالتوقعات من أجهزة الرصد، وإصدار توقعات الطقس ودرجات الحرارة على مدن السعودية، والتوقعات الخاصة بالملاحة الجوية، والقطاعات الحكومية، وإصدار التحذيرات من الظواهر الجوية المؤثرة على سلامة الطيران والملاحة البحرية.

كما تستمر من خلال مهام المركز الإقليمي للاتصالات بجدة بتحديث النشرات الأرصادية، ومراقبة الدول التابعة للإقليم، وإعداد التقارير والجداول الإحصائية، وتبادل المعلومات الأرصادية مع دول الإقليم ومركز فيينا الدولي للمعلومات.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
11:32 PM

"غلام": "الأرصاد" تعاملت مع 23 مليون معلومة في مارس رغم الظروف الصعبة

أكد أن الهيئة ستستمر في تقديم أعمالها وجمع البيانات الخاصة بالتوقعات

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عبدالله الراجحي - جدة
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قال نائب الرئيس العام لهيئة الأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، إن الهيئة أصدرت ما يقارب (23) مليون معلومة أرصادية خلال شهر مارس الماضي، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها حاليًا.

وفي التفاصيل، أوضح "غلام" أن هذه المعلومات تتعلق بمختلف الظواهر الجوية، وخدمات الملاحة الجوية، بما في ذلك الطائرات العابرة بأجواء السعودية، والمجال الجوي العالمي، التي تقدم خدمات إنسانية من خلال مركز جدة الإقليمي للاتصالات، والإدارة العامة للتحاليل والتوقعات.

وبيّن "غلام" أن المجموع الكلي للرسائل الصادرة من مركز جدة الإقليمي للاتصالات بلغ (21742816) رسالة، فيما بلغ المجموع الكلي للرسائل الواردة (1816747) رسالة خلال الفترة نفسها، توزعت ما بين نشرات أرصادية ساعية، ونشرات توقعات جوية لفترات مختلفة، ونشرات لطبقات الجو العليا، وخدمات ملاحة جوية للرحلات الخاصة بالظروف الإنسانية على النطاق العالمي.

وأضاف بأن عدد المخرجات من نظام الإنذار المبكر بلغ (450) مخرجًا، توزعت ما بين تنبيه، وتنبيه متقدم، وتحذيرات لظواهر جوية مختلفة. فيما بلغ عدد حالات الظواهر الجوية (2058) حالة جوية، تنوعت ما بين عواصف رعدية ممطرة، وأمطار، ورذاذ، وضباب، وأتربة مثارة، وعواصف رملية، وعوالق، وعواصف ترابية.

وأكد غلام أن الهيئة ستستمر في تقديم أعمالها الأرصادية والبيئية من خلال جمع البيانات الخاصة بالتوقعات من أجهزة الرصد، وإصدار توقعات الطقس ودرجات الحرارة على مدن السعودية، والتوقعات الخاصة بالملاحة الجوية، والقطاعات الحكومية، وإصدار التحذيرات من الظواهر الجوية المؤثرة على سلامة الطيران والملاحة البحرية.

كما تستمر من خلال مهام المركز الإقليمي للاتصالات بجدة بتحديث النشرات الأرصادية، ومراقبة الدول التابعة للإقليم، وإعداد التقارير والجداول الإحصائية، وتبادل المعلومات الأرصادية مع دول الإقليم ومركز فيينا الدولي للمعلومات.

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