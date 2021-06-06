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"الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي الخدمات بالمملكة

"STC" تتصدر القائمة في تقرير "مقياس" الربعي إلى أصدرته الهيئة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 119.52 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ22.53%، مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي؛ وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة "STC" لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة يبلغ 130.84 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 102.27 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة موبايلي في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 99.29 ميجابت في الثانية.

فيما تصدرت شركة "سلام" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعة تحميل تبلغ 113.33 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "موبايلي" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 90.08 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة "زين" في المركز الثالث بمتوسط سرعة 89.85 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "STC" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، ومكة المكرمة، والباحة، وجازان، ونجران، والمنطقة الشرقية. فيما تصدرت شركة "زين" أداء مقدمي الخدمات في منطقة المدينة المنورة، بينما سجلت شركة "موبايلي" أفضل أداء في منطقة عسير.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر العديد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي الخدمات بالمملكة
سبق

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 119.52 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ22.53%، مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي؛ وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة "STC" لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة يبلغ 130.84 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 102.27 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة موبايلي في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 99.29 ميجابت في الثانية.

فيما تصدرت شركة "سلام" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعة تحميل تبلغ 113.33 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "موبايلي" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 90.08 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة "زين" في المركز الثالث بمتوسط سرعة 89.85 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "STC" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، ومكة المكرمة، والباحة، وجازان، ونجران، والمنطقة الشرقية. فيما تصدرت شركة "زين" أداء مقدمي الخدمات في منطقة المدينة المنورة، بينما سجلت شركة "موبايلي" أفضل أداء في منطقة عسير.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر العديد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:58 PM

"الاتصالات" تكشف عن متوسط سرعات الإنترنت لمقدمي الخدمات بالمملكة

"STC" تتصدر القائمة في تقرير "مقياس" الربعي إلى أصدرته الهيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن متوسط سرعة التحميل في المملكة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت المتنقل 119.52 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تقدر بـ22.53%، مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي؛ وذلك بحسب نتائج تقرير "مقياس" لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" الربعي إلى تصدر شركة "STC" لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة يبلغ 130.84 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "زين" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 102.27 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة موبايلي في المركز الثالث بمتوسط سرعة يصل إلى 99.29 ميجابت في الثانية.

فيما تصدرت شركة "سلام" قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة الإنترنت عبر الألياف الضوئية بسرعة تحميل تبلغ 113.33 ميجابت في الثانية، وجاءت شركة "موبايلي" في المركز الثاني بمتوسط سرعة 90.08 ميجابت في الثانية، فيما حلت شركة "زين" في المركز الثالث بمتوسط سرعة 89.85 ميجابت في الثانية.

كما كشف تقرير "مقياس" عن تصدر شركة "STC" لقائمة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، ومكة المكرمة، والباحة، وجازان، ونجران، والمنطقة الشرقية. فيما تصدرت شركة "زين" أداء مقدمي الخدمات في منطقة المدينة المنورة، بينما سجلت شركة "موبايلي" أفضل أداء في منطقة عسير.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" تعمل على تحفيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر العديد من الآليات من بينها رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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