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أمطار غزيرة على جازان.. والدفاع المدني يحذر

تشمل المحافظات الشرقية والجبلية في المنطقة

تشهد محافظات منطقة جازان الشرقية والجبلية، في الوقت الحالي، تكوّن سحب لأمطار رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة وغزيرة مع نشاط في الرياح السطحية على "أبو عريش - أحد المسارحة - الحرث - الدائر - الدرب - الريث - العارضة - جازان - فيفا وهروب".

ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في كل مراكزها باتخاذ الاحتياطات والتجهيزات لمواجهة أي حوادث تنتج عن الأمطار، وحذرت من المجازفة بنزول الأودية أثناء جريانها، ودعت لاتباع إرشادات الدفاع المدني.

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أمطار غزيرة على جازان.. والدفاع المدني يحذر
سبق

تشهد محافظات منطقة جازان الشرقية والجبلية، في الوقت الحالي، تكوّن سحب لأمطار رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة وغزيرة مع نشاط في الرياح السطحية على "أبو عريش - أحد المسارحة - الحرث - الدائر - الدرب - الريث - العارضة - جازان - فيفا وهروب".

ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في كل مراكزها باتخاذ الاحتياطات والتجهيزات لمواجهة أي حوادث تنتج عن الأمطار، وحذرت من المجازفة بنزول الأودية أثناء جريانها، ودعت لاتباع إرشادات الدفاع المدني.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
05:30 PM

أمطار غزيرة على جازان.. والدفاع المدني يحذر

تشمل المحافظات الشرقية والجبلية في المنطقة

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فهد كاملي - جازان
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1,441

تشهد محافظات منطقة جازان الشرقية والجبلية، في الوقت الحالي، تكوّن سحب لأمطار رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة وغزيرة مع نشاط في الرياح السطحية على "أبو عريش - أحد المسارحة - الحرث - الدائر - الدرب - الريث - العارضة - جازان - فيفا وهروب".

ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في كل مراكزها باتخاذ الاحتياطات والتجهيزات لمواجهة أي حوادث تنتج عن الأمطار، وحذرت من المجازفة بنزول الأودية أثناء جريانها، ودعت لاتباع إرشادات الدفاع المدني.

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