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العدالة يستعيد توازنه ويحقق ثاني انتصاراته أمام أبها

صعد للمركز الثاني مؤقتاً في دوري الأمير محمد بن سلمان

صعد فريق العدالة إلى المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على فريق أبها ضمن الجولة الرابعة "جولة همة حتى القمة" في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء بنتيجة 2-1.

تقدم العدالة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق اليو سيسي.

وفي الدقيقة 35 نجح صالح آل عباس في تعديل النتيجة لصالح أبها.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 48 سجل كاروليس اندريا هدف العدالة الثاني.

ورفع العدالة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني وجاء أبها عاشراً بأربع نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العدالة يستعيد توازنه ويحقق ثاني انتصاراته أمام أبها
سبق

صعد فريق العدالة إلى المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على فريق أبها ضمن الجولة الرابعة "جولة همة حتى القمة" في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء بنتيجة 2-1.

تقدم العدالة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق اليو سيسي.

وفي الدقيقة 35 نجح صالح آل عباس في تعديل النتيجة لصالح أبها.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 48 سجل كاروليس اندريا هدف العدالة الثاني.

ورفع العدالة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني وجاء أبها عاشراً بأربع نقاط.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
08:49 PM

العدالة يستعيد توازنه ويحقق ثاني انتصاراته أمام أبها

صعد للمركز الثاني مؤقتاً في دوري الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صعد فريق العدالة إلى المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على فريق أبها ضمن الجولة الرابعة "جولة همة حتى القمة" في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء بنتيجة 2-1.

تقدم العدالة بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق اليو سيسي.

وفي الدقيقة 35 نجح صالح آل عباس في تعديل النتيجة لصالح أبها.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 48 سجل كاروليس اندريا هدف العدالة الثاني.

ورفع العدالة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني وجاء أبها عاشراً بأربع نقاط.

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