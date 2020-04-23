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وسط تعاون مجتمعي.. القطاعات الأمنية برفحاء تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول

تتمركز في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط

رصدت "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمحافظة رفحاء؛ امتثالًا لأمر منع التجول؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد.


وتتمركز الجهات الأمنية من مختلف القطاعات في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني، في مداخل المحافظة؛ لتطبيق أمر المنع.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسط تعاون مجتمعي.. القطاعات الأمنية برفحاء تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول
سبق

رصدت "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمحافظة رفحاء؛ امتثالًا لأمر منع التجول؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد.


وتتمركز الجهات الأمنية من مختلف القطاعات في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني، في مداخل المحافظة؛ لتطبيق أمر المنع.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:13 PM

وسط تعاون مجتمعي.. القطاعات الأمنية برفحاء تواصل جهودها لتطبيق أمر منع التجول

تتمركز في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رصدت "واس" الوعي المجتمعي خلال ساعات منع التجول في الشوارع والطرقات بمحافظة رفحاء؛ امتثالًا لأمر منع التجول؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر جائحة فيروس كورونا المستجد.


وتتمركز الجهات الأمنية من مختلف القطاعات في جميع الطرق الرئيسة والشوارع والميادين ونقاط الضبط الأمني، في مداخل المحافظة؛ لتطبيق أمر المنع.

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