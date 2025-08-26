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شقيق مفقودة تركيا يؤكّد لـ"سبق": عثرنا عليها

كانت قد اختفت وهي ذاهبة إلى التسوّق في إسطنبول

أعلنت السفارة السعودية بتركيا، العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار.

وأكّد شقيق مفقودة تركيا، لـ "سبق"، صحة خبر العثور عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شقيق مفقودة تركيا يؤكّد لـ"سبق": عثرنا عليها
سبق

أعلنت السفارة السعودية بتركيا، العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار.

وأكّد شقيق مفقودة تركيا، لـ "سبق"، صحة خبر العثور عليها.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
10:19 AM
اخر تعديل
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
04:40 PM

شقيق مفقودة تركيا يؤكّد لـ"سبق": عثرنا عليها

كانت قد اختفت وهي ذاهبة إلى التسوّق في إسطنبول

A A A
بدر العتيبي - الرياض
81
112,961

أعلنت السفارة السعودية بتركيا، العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار.

وأكّد شقيق مفقودة تركيا، لـ "سبق"، صحة خبر العثور عليها.

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