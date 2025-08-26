شقيق مفقودة تركيا يؤكّد لـ"سبق": عثرنا عليها

أعلنت السفارة السعودية بتركيا، العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار.
وأكّد شقيق مفقودة تركيا، لـ "سبق"، صحة خبر العثور عليها.
أعلنت السفارة السعودية بتركيا، العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار.
وأكّد شقيق مفقودة تركيا، لـ "سبق"، صحة خبر العثور عليها.
أعلنت السفارة السعودية بتركيا، العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار.
وأكّد شقيق مفقودة تركيا، لـ "سبق"، صحة خبر العثور عليها.
أعلنت السفارة السعودية بتركيا، العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار.
وأكّد شقيق مفقودة تركيا، لـ "سبق"، صحة خبر العثور عليها.