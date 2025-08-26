أعلنت السفارة السعودية بتركيا، العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار.

شقيق مفقودة تركيا يؤكّد لـ"سبق": عثرنا عليها بدر العتيبي سبق 2019-08-26 أعلنت السفارة السعودية بتركيا، العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار. وأكّد شقيق مفقودة تركيا، لـ "سبق"، صحة خبر العثور عليها.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 10:19 AM

اخر تعديل 26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 04:40 PM

شقيق مفقودة تركيا يؤكّد لـ"سبق": عثرنا عليها كانت قد اختفت وهي ذاهبة إلى التسوّق في إسطنبول





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أعلنت السفارة السعودية بتركيا، العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها ثم توارت عن الأنظار.

وأكّد شقيق مفقودة تركيا، لـ "سبق"، صحة خبر العثور عليها.