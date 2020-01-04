النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كانوا متجهين لأوروبا.. 13 مهاجرًا مغربيًا يجدون أنفسهم في دولة إفريقية

تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة.. سفارة بلدهم: تسللوا إلى الباخرة الخطأ

وصل 13 مهاجرًا غير شرعي إلى مطار الدار البيضاء في المغرب، بعد ترحيلهم من كوت ديفوار.

وأورد حساب "السفارة المغربية في كوت ديفوار في المغرب" أن المرحلين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة، وحاولوا الهجرة إلى أوروبا على متن باخرة انطلقت من ميناء الدار البيضاء في الـ18 من ديسمبر، وفق ما صرحوا به، غير أنهم تسللوا إلى الباخرة الخطأ، التي كانت متوجهة إلى أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار.

وتدخلت سفارة المغرب في كوت ديفوار لترحيل المهاجرين المغاربة، بعد أن علقوا في ميناء أبيدجان؛ حيث قامت السفارة بتأمين رحلة جوية لفائدة الموقوفين باتجاه الدار البيضاء.

وأوضحت السفارة أنها سعت منذ علمها بخبر وصول هؤلاء المواطنين إلى ساحل العاج، يوم الجمعة الماضي، إلى تحسين ظروفهم خلال فترة احتجازهم، بعد أن تسللوا بالخطأ إلى سفينة قادمة من ميناء الدار البيضاء، معتقدين أنها متوجهة إلى أوروبا.

ووفق وكالة سبوتنيك: أضاف بلاغ السفارة أنها وجدت 13 شابًا محتجزين بمركز الشرطة في ميناء أبيدجان؛ حيث تحققت من هوياتهم وسعت لضمان سلامتهم ورفاههم، وتوفير تذاكر العودة.

كوت ديفوار المغرب أوروبا

الرئيسية/ محطات

اعلان
كانوا متجهين لأوروبا.. 13 مهاجرًا مغربيًا يجدون أنفسهم في دولة إفريقية
سبق

وصل 13 مهاجرًا غير شرعي إلى مطار الدار البيضاء في المغرب، بعد ترحيلهم من كوت ديفوار.

وأورد حساب "السفارة المغربية في كوت ديفوار في المغرب" أن المرحلين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة، وحاولوا الهجرة إلى أوروبا على متن باخرة انطلقت من ميناء الدار البيضاء في الـ18 من ديسمبر، وفق ما صرحوا به، غير أنهم تسللوا إلى الباخرة الخطأ، التي كانت متوجهة إلى أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار.

وتدخلت سفارة المغرب في كوت ديفوار لترحيل المهاجرين المغاربة، بعد أن علقوا في ميناء أبيدجان؛ حيث قامت السفارة بتأمين رحلة جوية لفائدة الموقوفين باتجاه الدار البيضاء.

وأوضحت السفارة أنها سعت منذ علمها بخبر وصول هؤلاء المواطنين إلى ساحل العاج، يوم الجمعة الماضي، إلى تحسين ظروفهم خلال فترة احتجازهم، بعد أن تسللوا بالخطأ إلى سفينة قادمة من ميناء الدار البيضاء، معتقدين أنها متوجهة إلى أوروبا.

ووفق وكالة سبوتنيك: أضاف بلاغ السفارة أنها وجدت 13 شابًا محتجزين بمركز الشرطة في ميناء أبيدجان؛ حيث تحققت من هوياتهم وسعت لضمان سلامتهم ورفاههم، وتوفير تذاكر العودة.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
12:22 PM

كانوا متجهين لأوروبا.. 13 مهاجرًا مغربيًا يجدون أنفسهم في دولة إفريقية

تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة.. سفارة بلدهم: تسللوا إلى الباخرة الخطأ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,307

وصل 13 مهاجرًا غير شرعي إلى مطار الدار البيضاء في المغرب، بعد ترحيلهم من كوت ديفوار.

وأورد حساب "السفارة المغربية في كوت ديفوار في المغرب" أن المرحلين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة، وحاولوا الهجرة إلى أوروبا على متن باخرة انطلقت من ميناء الدار البيضاء في الـ18 من ديسمبر، وفق ما صرحوا به، غير أنهم تسللوا إلى الباخرة الخطأ، التي كانت متوجهة إلى أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار.

وتدخلت سفارة المغرب في كوت ديفوار لترحيل المهاجرين المغاربة، بعد أن علقوا في ميناء أبيدجان؛ حيث قامت السفارة بتأمين رحلة جوية لفائدة الموقوفين باتجاه الدار البيضاء.

وأوضحت السفارة أنها سعت منذ علمها بخبر وصول هؤلاء المواطنين إلى ساحل العاج، يوم الجمعة الماضي، إلى تحسين ظروفهم خلال فترة احتجازهم، بعد أن تسللوا بالخطأ إلى سفينة قادمة من ميناء الدار البيضاء، معتقدين أنها متوجهة إلى أوروبا.

ووفق وكالة سبوتنيك: أضاف بلاغ السفارة أنها وجدت 13 شابًا محتجزين بمركز الشرطة في ميناء أبيدجان؛ حيث تحققت من هوياتهم وسعت لضمان سلامتهم ورفاههم، وتوفير تذاكر العودة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,289
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,692
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,094
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,632

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة