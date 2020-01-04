كانوا متجهين لأوروبا.. 13 مهاجرًا مغربيًا يجدون أنفسهم في دولة إفريقية

تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة.. سفارة بلدهم: تسللوا إلى الباخرة الخطأ

وصل 13 مهاجرًا غير شرعي إلى مطار الدار البيضاء في المغرب، بعد ترحيلهم من كوت ديفوار.

وأورد حساب "السفارة المغربية في كوت ديفوار في المغرب" أن المرحلين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة، وحاولوا الهجرة إلى أوروبا على متن باخرة انطلقت من ميناء الدار البيضاء في الـ18 من ديسمبر، وفق ما صرحوا به، غير أنهم تسللوا إلى الباخرة الخطأ، التي كانت متوجهة إلى أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار.

وتدخلت سفارة المغرب في كوت ديفوار لترحيل المهاجرين المغاربة، بعد أن علقوا في ميناء أبيدجان؛ حيث قامت السفارة بتأمين رحلة جوية لفائدة الموقوفين باتجاه الدار البيضاء.

وأوضحت السفارة أنها سعت منذ علمها بخبر وصول هؤلاء المواطنين إلى ساحل العاج، يوم الجمعة الماضي، إلى تحسين ظروفهم خلال فترة احتجازهم، بعد أن تسللوا بالخطأ إلى سفينة قادمة من ميناء الدار البيضاء، معتقدين أنها متوجهة إلى أوروبا.

ووفق وكالة سبوتنيك: أضاف بلاغ السفارة أنها وجدت 13 شابًا محتجزين بمركز الشرطة في ميناء أبيدجان؛ حيث تحققت من هوياتهم وسعت لضمان سلامتهم ورفاههم، وتوفير تذاكر العودة.