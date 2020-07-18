حائل تسجل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

201 حالة شفاء ترفع العدد الإجمالي إلى 2015

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم السبت، 132 حالة إيجابية بفيروس كورونا، كما سجلت 201 حالة تعافٍ جديدة؛ لترتفع حالات التعافي إلى 2015 حالة.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 96 حالة في مدينة حائل، و 13 حالة في محافظة بقعاء، و10 حالات في محافظة الشملي، و7 حالات في محافظة الحائط، و4 حالات في محافظة موقق، وحالة واحدة لكل من محافظتي الشنان وسميراء.

وأصبح إجمالي عدد الحالات في منطقة حائل ومحافظاتها 3212 حالة، و 1193 حالة نشطة، و 4 حالات وفاة.