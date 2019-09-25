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شاهد.. لحظة هجوم عصابات "آيفون 11" على المحلات في أستراليا

الشرطة: مراهقون بملامح أفريقية يستهدفون المنتج الجديد

بعد إطلاقه بأيام، أصبح "آيفون 11" هدفًا لعصابات السرقة في أستراليا؛ حيث تكرر المشهد المروع بتفاصيله في العديد من محلات بيع أجهزة "آيفون"، فيدخل عدد من اللصوص وقد وضعوا أغطية سوداء على رؤوسهم، يتوجهون إلى صناديق العرض الزجاجية، يضربون الزجاج، ثم تمتد الأيدي بسرعة تخطف أجهزة "آيفون 11" الجديدة.
ورصدت قناة "سفن نيوز" الإخبارية، وقوعَ العديد من حوادث السرقات الجماعية يوم الأحد الماضي، والتي وقعت في محلات بمدينة ملبورن الأسترالية.
ونقلت "سفن نيوز" عن المتحدث باسم شرطة فيكتوريا، أنه حوالى الساعة الثانية بعد ظهر الأحد الماضي، حطّم أربعة أشخاص صناديقَ عرض أجهزة "آيفون 11" في محل "جيه بي هاي فاي"، وسرقوا عددًا من الأجهزة، وفي الساعة 3.30 بعد الظهر، حاول ستة أشخاص سرقة مجموعة من الأجهزة في محل أوبتس؛ لكنهم فشلوا؛ بينما تمكّن ثلاثة آخرون من سرقة بعض الأجهزة في محل تليسترا الساعة الخامسة مساء.
وقد استهدفت السرقات جميع أجهزة آيفون الجديدة، وتشمل: "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"، ويبدأ سعر الجهاز من 730 دولارًا أمريكيًّا (1075 دولارًا أستراليًّا).
ووصف المتحدث باسم الشرطة، اللصوص بأنهم من ذوي الملامح الأفريقية، وهم مراهقون تبلغ أعمارهم حوالى 16 أو 20 عامًا، وأنهم يدخلون المحلات مجموعات وهم يرتدون أغطية رأس سوداء لإخفاء ملامحهم.

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شاهد.. لحظة هجوم عصابات "آيفون 11" على المحلات في أستراليا
سبق

بعد إطلاقه بأيام، أصبح "آيفون 11" هدفًا لعصابات السرقة في أستراليا؛ حيث تكرر المشهد المروع بتفاصيله في العديد من محلات بيع أجهزة "آيفون"، فيدخل عدد من اللصوص وقد وضعوا أغطية سوداء على رؤوسهم، يتوجهون إلى صناديق العرض الزجاجية، يضربون الزجاج، ثم تمتد الأيدي بسرعة تخطف أجهزة "آيفون 11" الجديدة.
ورصدت قناة "سفن نيوز" الإخبارية، وقوعَ العديد من حوادث السرقات الجماعية يوم الأحد الماضي، والتي وقعت في محلات بمدينة ملبورن الأسترالية.
ونقلت "سفن نيوز" عن المتحدث باسم شرطة فيكتوريا، أنه حوالى الساعة الثانية بعد ظهر الأحد الماضي، حطّم أربعة أشخاص صناديقَ عرض أجهزة "آيفون 11" في محل "جيه بي هاي فاي"، وسرقوا عددًا من الأجهزة، وفي الساعة 3.30 بعد الظهر، حاول ستة أشخاص سرقة مجموعة من الأجهزة في محل أوبتس؛ لكنهم فشلوا؛ بينما تمكّن ثلاثة آخرون من سرقة بعض الأجهزة في محل تليسترا الساعة الخامسة مساء.
وقد استهدفت السرقات جميع أجهزة آيفون الجديدة، وتشمل: "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"، ويبدأ سعر الجهاز من 730 دولارًا أمريكيًّا (1075 دولارًا أستراليًّا).
ووصف المتحدث باسم الشرطة، اللصوص بأنهم من ذوي الملامح الأفريقية، وهم مراهقون تبلغ أعمارهم حوالى 16 أو 20 عامًا، وأنهم يدخلون المحلات مجموعات وهم يرتدون أغطية رأس سوداء لإخفاء ملامحهم.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
02:18 PM

شاهد.. لحظة هجوم عصابات "آيفون 11" على المحلات في أستراليا

الشرطة: مراهقون بملامح أفريقية يستهدفون المنتج الجديد

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
5,716

بعد إطلاقه بأيام، أصبح "آيفون 11" هدفًا لعصابات السرقة في أستراليا؛ حيث تكرر المشهد المروع بتفاصيله في العديد من محلات بيع أجهزة "آيفون"، فيدخل عدد من اللصوص وقد وضعوا أغطية سوداء على رؤوسهم، يتوجهون إلى صناديق العرض الزجاجية، يضربون الزجاج، ثم تمتد الأيدي بسرعة تخطف أجهزة "آيفون 11" الجديدة.
ورصدت قناة "سفن نيوز" الإخبارية، وقوعَ العديد من حوادث السرقات الجماعية يوم الأحد الماضي، والتي وقعت في محلات بمدينة ملبورن الأسترالية.
ونقلت "سفن نيوز" عن المتحدث باسم شرطة فيكتوريا، أنه حوالى الساعة الثانية بعد ظهر الأحد الماضي، حطّم أربعة أشخاص صناديقَ عرض أجهزة "آيفون 11" في محل "جيه بي هاي فاي"، وسرقوا عددًا من الأجهزة، وفي الساعة 3.30 بعد الظهر، حاول ستة أشخاص سرقة مجموعة من الأجهزة في محل أوبتس؛ لكنهم فشلوا؛ بينما تمكّن ثلاثة آخرون من سرقة بعض الأجهزة في محل تليسترا الساعة الخامسة مساء.
وقد استهدفت السرقات جميع أجهزة آيفون الجديدة، وتشمل: "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"، ويبدأ سعر الجهاز من 730 دولارًا أمريكيًّا (1075 دولارًا أستراليًّا).
ووصف المتحدث باسم الشرطة، اللصوص بأنهم من ذوي الملامح الأفريقية، وهم مراهقون تبلغ أعمارهم حوالى 16 أو 20 عامًا، وأنهم يدخلون المحلات مجموعات وهم يرتدون أغطية رأس سوداء لإخفاء ملامحهم.

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