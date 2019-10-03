"البيئة" تضبط بنادق صيد مخالفة بحوزة مقيم تركي في القنفذة

بالتعاون مع حرس الحدود.. و"الغامدي" يؤكد ملاحقة المخالفين

تمكنت فرقة من مختصي الثروة السمكية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، من ضبط مقيم تركي إثر ارتكابه مخالفة لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة القنفذة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز رأس محيسن يفيد بتحفظهم على شخص بحوزته "بنادق صيد الأسماك " الممنوعة نظاماً.





وأضاف: عند مباشرة الحالة تبين قيامه باستخدامها في صيد كمية من الأسماك بلغت أكثر من 52 كيلو جراماً وزناً حيث تمت مصادرة الوسيلة المخالفة والمصيد واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد "الغامدي" على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

كما شدد "الغامدي" على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.