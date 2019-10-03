النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تضبط بنادق صيد مخالفة بحوزة مقيم تركي في القنفذة

بالتعاون مع حرس الحدود.. و"الغامدي" يؤكد ملاحقة المخالفين

تمكنت فرقة من مختصي الثروة السمكية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، من ضبط مقيم تركي إثر ارتكابه مخالفة لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة القنفذة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز رأس محيسن يفيد بتحفظهم على شخص بحوزته "بنادق صيد الأسماك " الممنوعة نظاماً.


وأضاف: عند مباشرة الحالة تبين قيامه باستخدامها في صيد كمية من الأسماك بلغت أكثر من 52 كيلو جراماً وزناً حيث تمت مصادرة الوسيلة المخالفة والمصيد واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد "الغامدي" على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

كما شدد "الغامدي" على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تضبط بنادق صيد مخالفة بحوزة مقيم تركي في القنفذة
سبق

تمكنت فرقة من مختصي الثروة السمكية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، من ضبط مقيم تركي إثر ارتكابه مخالفة لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة القنفذة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز رأس محيسن يفيد بتحفظهم على شخص بحوزته "بنادق صيد الأسماك " الممنوعة نظاماً.


وأضاف: عند مباشرة الحالة تبين قيامه باستخدامها في صيد كمية من الأسماك بلغت أكثر من 52 كيلو جراماً وزناً حيث تمت مصادرة الوسيلة المخالفة والمصيد واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد "الغامدي" على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

كما شدد "الغامدي" على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:23 AM

"البيئة" تضبط بنادق صيد مخالفة بحوزة مقيم تركي في القنفذة

بالتعاون مع حرس الحدود.. و"الغامدي" يؤكد ملاحقة المخالفين

A A A
عبدالله الراجحي - القنفذة
2
5,519

تمكنت فرقة من مختصي الثروة السمكية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، من ضبط مقيم تركي إثر ارتكابه مخالفة لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة القنفذة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز رأس محيسن يفيد بتحفظهم على شخص بحوزته "بنادق صيد الأسماك " الممنوعة نظاماً.


وأضاف: عند مباشرة الحالة تبين قيامه باستخدامها في صيد كمية من الأسماك بلغت أكثر من 52 كيلو جراماً وزناً حيث تمت مصادرة الوسيلة المخالفة والمصيد واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد "الغامدي" على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

كما شدد "الغامدي" على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,474
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,410
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,445
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,073

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة