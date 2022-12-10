بتوجيه وزير الإعلام.. منع بث أي مسلسل أو برنامج يسيء للسعوديات

حذّر من استغلال اسم السعودية للترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير

صدرت تعليمات وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أي فئة أخرى.

وحذّرت الوزارة من استغلال اسم السعودية في العناوين للترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية التي نصت عليها السياسة الإعلامية للمملكة.

وشددت الوزارة بأن أي قناة تعرض أعمالاً مخالفة سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات.

ووفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة أمس، يلزم الجهات الإعلامية الاهتمام بالمحتوى الإيجابي في جميع الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية؛ بما يعزز من القيم الأخلاقية، ويغرس المبادئ والمعاني الجميلة، ويرفع من مستوى الذوق الفني العام.