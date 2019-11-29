انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الخامس لطب الأعين

في جدة .. بحضور أكثر من 2800 مشارك و36 جهة محلية ودولية

بمشاركة عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال طب ووقاية الأعين، عقدت فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون 2019 الذي استمر أربعة أيام بفندق ريتز كارلتون جدة، بحضور أكثر من 2800 مشارك، و36 جهة محلية ودولية.

وقد شاركت في هذا المؤتمر شركة مخزن الأدوية العربي السعودي الموزع التجاري لمنتجات شركة مارنيز الإسبانية وشركة فارما نورد الدنماركية.

ويضم المعرض أكثر من 36 جهة مشاركة، وعدد من الجمعيات الخيرية الصحية والطبية من داخل المملكة وخارجها تمثل أكبر منصة لعرض آخر ما توصلت إليه منتجات خدمات العيون والبصريات وخدمات مكافحة العمى، وأحدث الأجهزة الطبية للعيون تحت مظلة شركات وطنية وعالمية.

يُذكر أن المؤتمر تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية ومستشفى الحرس الوطني بجدة، ممثلاً بعمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومستشفى العيون بجدة ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، وبمشاركة الأكاديمية الأمريكية والمدرسة الأوروبية للعيون، وبنك القرنيات.