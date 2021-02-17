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مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

تأتي ضمن مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع الرياضي ضمن أدواره الأخرى

يرعى مصرف الراجحي، مسابقة "كأس السعودية" الدولية للخيل لمدة ٣ سنوات اعتبارًا من العام الحالي 2021؛ حيث سيقام السباق في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتنظيم نادي سباق الخيل في المملكة العربية السعودية يومي 19و 20 فبراير الجاري.

ويهدف المصرف من شراكته الرئيسية لهذا الحدث المهم الذي يُعد إنجازًا حقيقيًّا للمملكة العربية السعودية باستضافتها لأغلى سباق في العالم، إلى المساهمة في هذا النشاط الرياضي العالمي الكبير الذي يدعم استقطاب المملكة للمسابقات العالمية لجعلها مركز جذب سياحي واقتصادي ورياضي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما أن هذه المشاركة تأتي ضمن مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع الرياضي ضمن أدواره الاجتماعية الأخرى.

وستضم بطولة كأس السعودية ست سباقات دولية من الطراز الرفيع، وسيكون سباق "الهانديكاب" باسم مصرف الراجحي يوم ١٩ فبراير ٢٠٢١ بجائزة قدرها 500.000 دولار وبمسافة ٢١٠٠ متر للخيول المدربة في دول المجموعة الثانية والثالثة، كما سيسمى سباق "ديربي السعودية" يوم 20 فبراير باسم مصرف الراجحي، وهو السباق الذي تبلغ جائزته 1.5 مليون دولار.

وتُعد هذه البطولة أكبر سباقات الخيول قيمة في العالم بجوائز إجمالية قدرها ٣٠.٥ مليون دولار؛ حيث كان يقدر مجموع جوائزها في نسختها الأولى بـ٢٩.٢ لكن بعد نجاحها تم زيادتها في نسختها الثانية هذا العام، وبلغ عدد الفائزين بالمجموعة الأولى ٣١ فائزًا.

وحرص المصرف على أن يكون أحد الشركاء الرئيسيين لهذا السباق؛ لأهميته في الترويج للمملكة العربية السعودية سياحيًّا وثقافيًّا، إضافة إلى نشر الوعي والتشجيع على المشاركة في سباقات الخيل كأحد الرياضات المهمة في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة
سبق

يرعى مصرف الراجحي، مسابقة "كأس السعودية" الدولية للخيل لمدة ٣ سنوات اعتبارًا من العام الحالي 2021؛ حيث سيقام السباق في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتنظيم نادي سباق الخيل في المملكة العربية السعودية يومي 19و 20 فبراير الجاري.

ويهدف المصرف من شراكته الرئيسية لهذا الحدث المهم الذي يُعد إنجازًا حقيقيًّا للمملكة العربية السعودية باستضافتها لأغلى سباق في العالم، إلى المساهمة في هذا النشاط الرياضي العالمي الكبير الذي يدعم استقطاب المملكة للمسابقات العالمية لجعلها مركز جذب سياحي واقتصادي ورياضي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما أن هذه المشاركة تأتي ضمن مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع الرياضي ضمن أدواره الاجتماعية الأخرى.

وستضم بطولة كأس السعودية ست سباقات دولية من الطراز الرفيع، وسيكون سباق "الهانديكاب" باسم مصرف الراجحي يوم ١٩ فبراير ٢٠٢١ بجائزة قدرها 500.000 دولار وبمسافة ٢١٠٠ متر للخيول المدربة في دول المجموعة الثانية والثالثة، كما سيسمى سباق "ديربي السعودية" يوم 20 فبراير باسم مصرف الراجحي، وهو السباق الذي تبلغ جائزته 1.5 مليون دولار.

وتُعد هذه البطولة أكبر سباقات الخيول قيمة في العالم بجوائز إجمالية قدرها ٣٠.٥ مليون دولار؛ حيث كان يقدر مجموع جوائزها في نسختها الأولى بـ٢٩.٢ لكن بعد نجاحها تم زيادتها في نسختها الثانية هذا العام، وبلغ عدد الفائزين بالمجموعة الأولى ٣١ فائزًا.

وحرص المصرف على أن يكون أحد الشركاء الرئيسيين لهذا السباق؛ لأهميته في الترويج للمملكة العربية السعودية سياحيًّا وثقافيًّا، إضافة إلى نشر الوعي والتشجيع على المشاركة في سباقات الخيل كأحد الرياضات المهمة في العالم.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
11:26 AM

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

تأتي ضمن مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع الرياضي ضمن أدواره الأخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى مصرف الراجحي، مسابقة "كأس السعودية" الدولية للخيل لمدة ٣ سنوات اعتبارًا من العام الحالي 2021؛ حيث سيقام السباق في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتنظيم نادي سباق الخيل في المملكة العربية السعودية يومي 19و 20 فبراير الجاري.

ويهدف المصرف من شراكته الرئيسية لهذا الحدث المهم الذي يُعد إنجازًا حقيقيًّا للمملكة العربية السعودية باستضافتها لأغلى سباق في العالم، إلى المساهمة في هذا النشاط الرياضي العالمي الكبير الذي يدعم استقطاب المملكة للمسابقات العالمية لجعلها مركز جذب سياحي واقتصادي ورياضي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما أن هذه المشاركة تأتي ضمن مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع الرياضي ضمن أدواره الاجتماعية الأخرى.

وستضم بطولة كأس السعودية ست سباقات دولية من الطراز الرفيع، وسيكون سباق "الهانديكاب" باسم مصرف الراجحي يوم ١٩ فبراير ٢٠٢١ بجائزة قدرها 500.000 دولار وبمسافة ٢١٠٠ متر للخيول المدربة في دول المجموعة الثانية والثالثة، كما سيسمى سباق "ديربي السعودية" يوم 20 فبراير باسم مصرف الراجحي، وهو السباق الذي تبلغ جائزته 1.5 مليون دولار.

وتُعد هذه البطولة أكبر سباقات الخيول قيمة في العالم بجوائز إجمالية قدرها ٣٠.٥ مليون دولار؛ حيث كان يقدر مجموع جوائزها في نسختها الأولى بـ٢٩.٢ لكن بعد نجاحها تم زيادتها في نسختها الثانية هذا العام، وبلغ عدد الفائزين بالمجموعة الأولى ٣١ فائزًا.

وحرص المصرف على أن يكون أحد الشركاء الرئيسيين لهذا السباق؛ لأهميته في الترويج للمملكة العربية السعودية سياحيًّا وثقافيًّا، إضافة إلى نشر الوعي والتشجيع على المشاركة في سباقات الخيل كأحد الرياضات المهمة في العالم.

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