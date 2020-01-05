"هيئة الرياضة" تستعد لاستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني.. 4 أندية لأول مرة

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ما بين 8 - 12 يناير الجاري

تستعد الهيئة العامة للرياضة لاستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في نسخته 36، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك خلال الفترة ما بين 8 - 12 يناير الجاري، التي ستجمع لأول مرة في تاريخ المسابقة 4 من أندية "الليغا".

ويشارك في البطولة كل من أندية برشلونة "حامل لقب الدوري" في الموسم الماضي"، فالنسيا "حامل لقب كأس ملك إسبانيا"، أتلتيكو مدريد "وصيف بطولة الدوري" وريال مدريد "ثالث الترتيب".

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مقابلة ريال مدريد ضد فالنسيا يوم 8 يناير، فيما يجمع اللقاء الآخر برشلونة ضد أتلتيكو مدريد يوم 9 يناير، على أن يتأهل الفائز من المباراتين إلى المباراة النهائية يوم 12 يناير.

وانطلقت البطولة بمشاركة بطلي الدوري والكأس في عام 1982، ونجح فريق ريال سوسيداد في الفوز باللقب الأول على حساب ريال مدريد، حيث خسر ذهابًا بنتيجة 1-0، قبل أن يحقق انتصارًا في موقعة الإياب بنتيجة 4-0.

ولم يسبق أن أقيمت بطولة كأس السوبر الإسباني خارج البلاد سوى مرة واحدة فقط، حيث كان ذلك في الموسم الماضي حين استضاف إستاد "ابن بطوطة" بالمغرب لقاء فريقي برشلونة وإشبيلية، الذي انتهى بفوز برشلونة بنتيجة 2-1.

ويمتلك فريق برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الإسباني بـ 23 نسخة، ويستعد للمشاركة رقم 24 في تاريخه على أرض المملكة، وبفارق 9 مشاركات عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه بـ 15 مشاركة.

وتمكن برشلونة من التتويج باللقب 13 مرة كان آخرها العام الماضي حين تغلب على غريمه إشبيليه، بينما حل وصيفًا في 10 مناسبات، كان آخرها أمام ريال مدريد موسم 2017.

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، الهداف التاريخي لبطولات كأس السوبر الإسباني بـ 13 هدفًا خلال 18 مباراة، يليه الإسباني راؤول غونزاليس لاعب ريال مدريد بـ7 أهداف سجلها في 12 مباراة .

ويسعى برشلونة من خلال مشاركته في هذه النسخة لتأكيد حضوره اللافت على مستوى البطولة وحصده اللقب الـ 14.

فيما خاض ريال مدريد مواجهات السوبر في 15 مناسبة، فاز باللقب في 10، وخسر في 5 نهائيات.

وكانت آخر ألقابه على حساب برشلونة حين كسبه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1،أما آخر خسارة تلقاها ريال مدريد كانت ضد فريق أتلتيكو مدريد موسم 2014 بنتيجة 2-1.

ويأمل ريال مدريد الذي يدربه النجم الفرنسي زين الدين زيدان في خطف اللقب الـ 11 في هذه النسخة من أرض جدة .

واكتفى أتلتيكو مدريد بالظهور في 6 مناسبات فقط في بطولة السوبر الإسباني، ويتأهب للمشاركة الـ 7، حيث يأمل في ترجمة صفقات فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا بعد ضمه للبرتغالي الواعد "جواو فيليكس" الذي يعقد عليه الكثير من الآمال وبقيادة مدربه الأرجنتيني سيميوني.

وجاء الظهور الأول للفريق في نسخة 1985 وتوج باللقب آنذاك بعد فوزه على برشلونة، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، لكنه خسر في عام 2013 على يد الفريق نفسه، قبل أن يعوض خسارته في العام التالي بعد فوزه على ريال مدريد عام 2014.

وفي المقابل، خاض فريق فالنسيا لقاءات السوبر في 4 مناسبات سابقة.

وتوج باللقب مرة واحدة فقط في نسخة 1999 حين فاز على برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وخسر فالنسيا اللقب في نسخ 2002 و2004 و2008 ضد كل من ديبورتيفو لاكورونا وريال سرقسطة وريال مدريد على الترتيب.