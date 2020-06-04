أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، غير صحيح. وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، وتواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء. وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل سياراتهم الخاصة، موضحةً أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها.

مصر: لا غرامات على عدم ارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-04 أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، وتواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل سياراتهم الخاصة، موضحةً أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 04:47 PM

مصر: لا غرامات على عدم ارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة





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أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، غير صحيح.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، وتواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل سياراتهم الخاصة، موضحةً أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها.