بدء اجتماع لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية

لمناقشة عدد من البنود .. تأتي في مقدمتها القدرات النووية الإسرائيلية

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع "56" للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة العراق، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

وتناقش اللجنة، على مدى ثلاثة أيام، عدداً من البنود تأتي في مقدمتها القدرات النووية الإسرائيلية والتحضير لأعمال الدورة 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في فيينا خلال الفترة من 21 - 25 سبتمبر 2020.

وتبحث اللجنة التحضير للمشاركة العربية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020 المقرر في نيويورك خلال الفترة من 27 - 4 إلى 22 - 5 - 2020.

وتناقش كذلك التحضير للدورة الثانية لمؤتمر "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط" والمقرر في نيويورك خلال 16 - 20 نوفمبر 2020، فضلاً عن مناقشة مخاطر مفاعل بوشهر النووي الإيراني.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى الاجتماع الوزاري المقبل لمجلس جامعة الدول العربية المقرر يوم 4 مارس المقبل.