أمر ملكي بترقية "436" عضواً من النيابة العامة بمختلف المراتب

"المعجب": لتعزيز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً بترقية (436) عضواً من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.



ونوه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدًا أنه يأتي في سياق الدعم الكبير من القيادة للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.



كما هَنَّأ أعضاء النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة حاثاً على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع، كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم عزهما وتوفيقهما ويديم على الوطن أمنه واستقراره.