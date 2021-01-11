النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
يوفِّر 380 ألف فرصة عمل ويُسهم بـ180 مليار ريال في الناتج المحلي

مدينة مليونية بطول 170 كم2.. ولي العهد يُطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة "ذا لاين"

الجميع يؤكدون أنه سوف يعزز مكانة المملكة متعاهدين أن يكونوا على قدر التحدي

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم.

وقال في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن انطلاق مشروع مدينة " ذا لاين " في نيوم.

وأضاف: "إن الإعلان عن هذا المشروع التنموي الحيوي العملاق يؤكد ويجسد حرصكم - حفظكم الله - على المضي قدماً وبوتيرة متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة، واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد وأنموذج عالمي لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية، مؤكداً: إن أبناءكم وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع "ذا لاين" فإنهم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائماً سنداً وعوناً لتحقيق كل الآمال والتطلعات سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاكم لتواصلوا العطاء والبناء.

وقال في برقية مماثلة رفعها لسمو ولي العهد : "يسعدني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان سموكم عن انطلاق مشروع مدينة " ذا لاين " في نيوم، مؤكداً أن هذا المشروع النوعي الذي يكون فيه الإنسان المحور الرئيس فإنه يعتبر أنموذجاً عالمياً لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية يعزز من مكانة المملكة ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية ورؤية جريئة لبناء نموذج مختلف ومتوازن واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 م.

وأضاف: " إن الجميع وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع " ذا لاين " فإنهم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائماً سنداً وعوناً لتحقيق كل الآمال والتطلعات، سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم والله يحفظكم ويرعاكم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة "ذا لاين"
سبق

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم.

وقال في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن انطلاق مشروع مدينة " ذا لاين " في نيوم.

وأضاف: "إن الإعلان عن هذا المشروع التنموي الحيوي العملاق يؤكد ويجسد حرصكم - حفظكم الله - على المضي قدماً وبوتيرة متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة، واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد وأنموذج عالمي لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية، مؤكداً: إن أبناءكم وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع "ذا لاين" فإنهم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائماً سنداً وعوناً لتحقيق كل الآمال والتطلعات سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاكم لتواصلوا العطاء والبناء.

وقال في برقية مماثلة رفعها لسمو ولي العهد : "يسعدني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان سموكم عن انطلاق مشروع مدينة " ذا لاين " في نيوم، مؤكداً أن هذا المشروع النوعي الذي يكون فيه الإنسان المحور الرئيس فإنه يعتبر أنموذجاً عالمياً لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية يعزز من مكانة المملكة ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية ورؤية جريئة لبناء نموذج مختلف ومتوازن واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 م.

وأضاف: " إن الجميع وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع " ذا لاين " فإنهم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائماً سنداً وعوناً لتحقيق كل الآمال والتطلعات، سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم والله يحفظكم ويرعاكم.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
12:48 AM

أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة "ذا لاين"

الجميع يؤكدون أنه سوف يعزز مكانة المملكة متعاهدين أن يكونوا على قدر التحدي

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
579

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة الإعلان عن انطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم.

وقال في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن انطلاق مشروع مدينة " ذا لاين " في نيوم.

وأضاف: "إن الإعلان عن هذا المشروع التنموي الحيوي العملاق يؤكد ويجسد حرصكم - حفظكم الله - على المضي قدماً وبوتيرة متسارعة للأخذ بالاقتصاد السعودي إلى آفاق بعيدة وفريدة، واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد وأنموذج عالمي لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية، مؤكداً: إن أبناءكم وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع "ذا لاين" فإنهم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائماً سنداً وعوناً لتحقيق كل الآمال والتطلعات سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه ويسدد على طريق الخير خطاكم لتواصلوا العطاء والبناء.

وقال في برقية مماثلة رفعها لسمو ولي العهد : "يسعدني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة إعلان سموكم عن انطلاق مشروع مدينة " ذا لاين " في نيوم، مؤكداً أن هذا المشروع النوعي الذي يكون فيه الإنسان المحور الرئيس فإنه يعتبر أنموذجاً عالمياً لمفهوم المجتمعات الحضارية المستقبلية يعزز من مكانة المملكة ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية ورؤية جريئة لبناء نموذج مختلف ومتوازن واستمراراً للمسيرة التنموية التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 م.

وأضاف: " إن الجميع وهم يستبشرون الإعلان عن مشروع " ذا لاين " فإنهم يتعاهدون أن يكونوا على قدر التحدي كما عهدتموهم دائماً سنداً وعوناً لتحقيق كل الآمال والتطلعات، سائلين المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم والله يحفظكم ويرعاكم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,269
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,976
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,615
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,717

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة