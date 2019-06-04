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أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

باركوا له نجاح خطة شهر رمضان الكريم

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في منزله بجدة مساء اليوم الثلاثاء المهنئين بعيد الفطر المبارك.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الجميع بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

وبادل الحضور أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة، سائلين الله أن يديم على السعودية نعمة الأمن والأمان.. كما باركوا له نجاح أعمال وخطط شهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبال عدد من الأمراء والوزراء والعلماء وقادة القطاعات الأمنية، ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة، وجمع من المواطنين.

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أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
سبق

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في منزله بجدة مساء اليوم الثلاثاء المهنئين بعيد الفطر المبارك.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الجميع بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

وبادل الحضور أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة، سائلين الله أن يديم على السعودية نعمة الأمن والأمان.. كما باركوا له نجاح أعمال وخطط شهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبال عدد من الأمراء والوزراء والعلماء وقادة القطاعات الأمنية، ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة، وجمع من المواطنين.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
09:35 PM

أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

باركوا له نجاح خطة شهر رمضان الكريم

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
5
3,715

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في منزله بجدة مساء اليوم الثلاثاء المهنئين بعيد الفطر المبارك.

وهنأ الأمير خالد الفيصل الجميع بهذه المناسبة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

وبادل الحضور أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة، سائلين الله أن يديم على السعودية نعمة الأمن والأمان.. كما باركوا له نجاح أعمال وخطط شهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبال عدد من الأمراء والوزراء والعلماء وقادة القطاعات الأمنية، ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة، وجمع من المواطنين.

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