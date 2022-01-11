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الصحة العالمية: نصف سكان أوروبا سيصابون بـ "أوميكرون" خلال 6 إلى 8 أسابيع

المنظمة: 27 مليون إصابة بكورونا سُجلت في أوروبا في الأسبوع الأول من 2022

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن 27 مليون إصابة بـ #كورونا سُجلت في أوروبا في الأسبوع الأول من 2022 .

وكشفت المنظمة ان نصف سكان القارة سيصابون بـ "أوميكرون" خلال 6 إلى 8 أسابيع .

وفي وقت سابق، اليوم، أشار إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 310 ملايين إصابة.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة، وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 839.480 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات لديها 61.492.765.

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الصحة العالمية: نصف سكان أوروبا سيصابون بـ "أوميكرون" خلال 6 إلى 8 أسابيع
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن 27 مليون إصابة بـ #كورونا سُجلت في أوروبا في الأسبوع الأول من 2022 .

وكشفت المنظمة ان نصف سكان القارة سيصابون بـ "أوميكرون" خلال 6 إلى 8 أسابيع .

وفي وقت سابق، اليوم، أشار إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 310 ملايين إصابة.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة، وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 839.480 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات لديها 61.492.765.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
01:16 PM

الصحة العالمية: نصف سكان أوروبا سيصابون بـ "أوميكرون" خلال 6 إلى 8 أسابيع

المنظمة: 27 مليون إصابة بكورونا سُجلت في أوروبا في الأسبوع الأول من 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن 27 مليون إصابة بـ #كورونا سُجلت في أوروبا في الأسبوع الأول من 2022 .

وكشفت المنظمة ان نصف سكان القارة سيصابون بـ "أوميكرون" خلال 6 إلى 8 أسابيع .

وفي وقت سابق، اليوم، أشار إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 310 ملايين إصابة.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة، وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 839.480 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات لديها 61.492.765.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,756
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2.5 مليار ..

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