الصحة العالمية: نصف سكان أوروبا سيصابون بـ "أوميكرون" خلال 6 إلى 8 أسابيع

المنظمة: 27 مليون إصابة بكورونا سُجلت في أوروبا في الأسبوع الأول من 2022

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إن 27 مليون إصابة بـ #كورونا سُجلت في أوروبا في الأسبوع الأول من 2022 .

وكشفت المنظمة ان نصف سكان القارة سيصابون بـ "أوميكرون" خلال 6 إلى 8 أسابيع .

وفي وقت سابق، اليوم، أشار إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 310 ملايين إصابة.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.5 مليون وفاة، وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 839.480 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات لديها 61.492.765.