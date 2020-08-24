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صافرة أروغوايانية تضبط مواجهة الاتحاد والفيحاء.. وسعودية للشباب وأبها

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الاتحاد وضيفه الفيحاء إلى طاقم أوروغواياني بقيادة أندريس كونها المقررة مساء اليوم في افتتاح الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاون كونها مواطناه ريتشارد ترينيداد وونيكولاس تاران ومعهم السعودي ماجد الشمري حكم رابع وسيتولى الأسكتلندي دوجلاس روم إدارة غرفة فيديو ويعاونه السعودي خالد الصلوي.

وسيدير النيوزيلندي ماثيو كونجر قياد مباراة الاتفاق والرائد ويعاونه الصربيان ميلوفان رسيتيش وداليبور ديورفيتش، وسلطان الحربي حكم رابع والليتواني جيديمانيس حكم للفيديو ويعاونه عمر الجمل.

ووقع اختيار اللجنة على الطاقم السعودي لقيادة مباراة الشباب ونظيره أبها بقيادة تركي الخضير ومحمد العكبري مساعد أول وخلف الشمري مساعد ثان وشكري الحنفوش حكم رابع ومحمد الهويش حكم فيديو، ويساعده محمد الشهري .

و كلفت اللجنة طاقم من بيلاروسيا لمباراة الحزم والفتح بقيادة أليكسي كولباكوف، ويساعده ديمتري زوك وأليه ماسليانكا والحكم الرابع خالد الطريسي والبرتغالي ميجيل أزفيلدو حكم فيديو ويساعده فيصل القحطاني.

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الحكام

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صافرة أروغوايانية تضبط مواجهة الاتحاد والفيحاء.. وسعودية للشباب وأبها
سبق

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الاتحاد وضيفه الفيحاء إلى طاقم أوروغواياني بقيادة أندريس كونها المقررة مساء اليوم في افتتاح الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاون كونها مواطناه ريتشارد ترينيداد وونيكولاس تاران ومعهم السعودي ماجد الشمري حكم رابع وسيتولى الأسكتلندي دوجلاس روم إدارة غرفة فيديو ويعاونه السعودي خالد الصلوي.

وسيدير النيوزيلندي ماثيو كونجر قياد مباراة الاتفاق والرائد ويعاونه الصربيان ميلوفان رسيتيش وداليبور ديورفيتش، وسلطان الحربي حكم رابع والليتواني جيديمانيس حكم للفيديو ويعاونه عمر الجمل.

ووقع اختيار اللجنة على الطاقم السعودي لقيادة مباراة الشباب ونظيره أبها بقيادة تركي الخضير ومحمد العكبري مساعد أول وخلف الشمري مساعد ثان وشكري الحنفوش حكم رابع ومحمد الهويش حكم فيديو، ويساعده محمد الشهري .

و كلفت اللجنة طاقم من بيلاروسيا لمباراة الحزم والفتح بقيادة أليكسي كولباكوف، ويساعده ديمتري زوك وأليه ماسليانكا والحكم الرابع خالد الطريسي والبرتغالي ميجيل أزفيلدو حكم فيديو ويساعده فيصل القحطاني.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
03:37 PM

صافرة أروغوايانية تضبط مواجهة الاتحاد والفيحاء.. وسعودية للشباب وأبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الاتحاد وضيفه الفيحاء إلى طاقم أوروغواياني بقيادة أندريس كونها المقررة مساء اليوم في افتتاح الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاون كونها مواطناه ريتشارد ترينيداد وونيكولاس تاران ومعهم السعودي ماجد الشمري حكم رابع وسيتولى الأسكتلندي دوجلاس روم إدارة غرفة فيديو ويعاونه السعودي خالد الصلوي.

وسيدير النيوزيلندي ماثيو كونجر قياد مباراة الاتفاق والرائد ويعاونه الصربيان ميلوفان رسيتيش وداليبور ديورفيتش، وسلطان الحربي حكم رابع والليتواني جيديمانيس حكم للفيديو ويعاونه عمر الجمل.

ووقع اختيار اللجنة على الطاقم السعودي لقيادة مباراة الشباب ونظيره أبها بقيادة تركي الخضير ومحمد العكبري مساعد أول وخلف الشمري مساعد ثان وشكري الحنفوش حكم رابع ومحمد الهويش حكم فيديو، ويساعده محمد الشهري .

و كلفت اللجنة طاقم من بيلاروسيا لمباراة الحزم والفتح بقيادة أليكسي كولباكوف، ويساعده ديمتري زوك وأليه ماسليانكا والحكم الرابع خالد الطريسي والبرتغالي ميجيل أزفيلدو حكم فيديو ويساعده فيصل القحطاني.

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