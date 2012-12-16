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صورة مضيئة.. سعودية تترشح لمنصب رئيسة الأطباء المقيمين بـ"هارفارد"

"أمل باجنيد" بين منحة مالية من الأكاديمية الأمريكية وإنجازات في طب الفم

رُشحت مبتعثة جامعة جازان الدكتورة أمل منصور باجنيد لمنصب رئيسة الأطباء المقيمين في جامعة هارفارد الأمريكية في منجز يضاف لمنجزات مبتعثي الجامعة.

وتقضي خريجة كلية طب الأسنان بجامعة جازان الدكتورة أمل باجنيد، فترة التدريب بجامعة هارفارد بعد أن أنهت برنامج الزمالة المتزامن مع درجة الدكتوراه في جامعة هارفارد في مجال أورام الفم.

وأشارت "باجنيد" إلى أنها حصلت على منحة مالية من الأكاديمية الأمريكية لطب الفم للعمل على إنجاز بحث في طرق تدريس طب الفم في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٢٠، وتم قبوله للنشر في مجلة تعليم طب الأسنان الصادرة عن المنظمة الأمريكية لتعليم طب الأسنان.

وعبرت عن اعتزازها بما حققته ويحققه المبتعثون من إنجازات تتواكب مع ما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار على كل الأصعدة؛ وخاصة في المجال الطبي والعلمي والبحثي.

وعن فترة تدريبها الحالية؛ أوضحت "باجنيد" أن الطبيب المتدرب في هذا البرنامج يقضي ستة أشهر في عيادة أورام الفم بمركز "دانا فاربر" لعلاج الأورام؛ وهو ما سيضيف لخبرتها العلمية الكثير في مجال أورام الفم، مبينة أن مشروع الدكتوراه الذي تعمل عليه يتناول تأثير الدهون الثلاثية الغير مشبعة على الالتهاب في الأمراض الأيضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورة مضيئة.. سعودية تترشح لمنصب رئيسة الأطباء المقيمين بـ"هارفارد"
سبق

رُشحت مبتعثة جامعة جازان الدكتورة أمل منصور باجنيد لمنصب رئيسة الأطباء المقيمين في جامعة هارفارد الأمريكية في منجز يضاف لمنجزات مبتعثي الجامعة.

وتقضي خريجة كلية طب الأسنان بجامعة جازان الدكتورة أمل باجنيد، فترة التدريب بجامعة هارفارد بعد أن أنهت برنامج الزمالة المتزامن مع درجة الدكتوراه في جامعة هارفارد في مجال أورام الفم.

وأشارت "باجنيد" إلى أنها حصلت على منحة مالية من الأكاديمية الأمريكية لطب الفم للعمل على إنجاز بحث في طرق تدريس طب الفم في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٢٠، وتم قبوله للنشر في مجلة تعليم طب الأسنان الصادرة عن المنظمة الأمريكية لتعليم طب الأسنان.

وعبرت عن اعتزازها بما حققته ويحققه المبتعثون من إنجازات تتواكب مع ما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار على كل الأصعدة؛ وخاصة في المجال الطبي والعلمي والبحثي.

وعن فترة تدريبها الحالية؛ أوضحت "باجنيد" أن الطبيب المتدرب في هذا البرنامج يقضي ستة أشهر في عيادة أورام الفم بمركز "دانا فاربر" لعلاج الأورام؛ وهو ما سيضيف لخبرتها العلمية الكثير في مجال أورام الفم، مبينة أن مشروع الدكتوراه الذي تعمل عليه يتناول تأثير الدهون الثلاثية الغير مشبعة على الالتهاب في الأمراض الأيضية.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:41 PM

صورة مضيئة.. سعودية تترشح لمنصب رئيسة الأطباء المقيمين بـ"هارفارد"

"أمل باجنيد" بين منحة مالية من الأكاديمية الأمريكية وإنجازات في طب الفم

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فهد كاملي - جازان
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رُشحت مبتعثة جامعة جازان الدكتورة أمل منصور باجنيد لمنصب رئيسة الأطباء المقيمين في جامعة هارفارد الأمريكية في منجز يضاف لمنجزات مبتعثي الجامعة.

وتقضي خريجة كلية طب الأسنان بجامعة جازان الدكتورة أمل باجنيد، فترة التدريب بجامعة هارفارد بعد أن أنهت برنامج الزمالة المتزامن مع درجة الدكتوراه في جامعة هارفارد في مجال أورام الفم.

وأشارت "باجنيد" إلى أنها حصلت على منحة مالية من الأكاديمية الأمريكية لطب الفم للعمل على إنجاز بحث في طرق تدريس طب الفم في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٢٠، وتم قبوله للنشر في مجلة تعليم طب الأسنان الصادرة عن المنظمة الأمريكية لتعليم طب الأسنان.

وعبرت عن اعتزازها بما حققته ويحققه المبتعثون من إنجازات تتواكب مع ما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار على كل الأصعدة؛ وخاصة في المجال الطبي والعلمي والبحثي.

وعن فترة تدريبها الحالية؛ أوضحت "باجنيد" أن الطبيب المتدرب في هذا البرنامج يقضي ستة أشهر في عيادة أورام الفم بمركز "دانا فاربر" لعلاج الأورام؛ وهو ما سيضيف لخبرتها العلمية الكثير في مجال أورام الفم، مبينة أن مشروع الدكتوراه الذي تعمل عليه يتناول تأثير الدهون الثلاثية الغير مشبعة على الالتهاب في الأمراض الأيضية.

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