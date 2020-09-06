"الجزائية" تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة

قضت المحكمة الجزائية، اليوم، بحكم القصاص في 3 إرهابيين متورطين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة.
وقالت المحكمة: الإرهابيون أيدوا داعش وخططوا لاغتيال رجال أمن.
كما قضت المحكمة بسجن 6 أشخاص في القضية ذاتها.
قضت المحكمة الجزائية، اليوم، بحكم القصاص في 3 إرهابيين متورطين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة.
وقالت المحكمة: الإرهابيون أيدوا داعش وخططوا لاغتيال رجال أمن.
كما قضت المحكمة بسجن 6 أشخاص في القضية ذاتها.المحكمة الجزائية المتخصصة
قضت المحكمة الجزائية، اليوم، بحكم القصاص في 3 إرهابيين متورطين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة.
وقالت المحكمة: الإرهابيون أيدوا داعش وخططوا لاغتيال رجال أمن.
كما قضت المحكمة بسجن 6 أشخاص في القضية ذاتها.
قضت المحكمة الجزائية، اليوم، بحكم القصاص في 3 إرهابيين متورطين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة.
وقالت المحكمة: الإرهابيون أيدوا داعش وخططوا لاغتيال رجال أمن.
كما قضت المحكمة بسجن 6 أشخاص في القضية ذاتها.