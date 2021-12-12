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رسالة كاذبة تزعم: الهند تعتمد "البيتكوين" كعملة قانونية وستقوم بتوزيعها

وضعت على حساب رئيس الوزراء الهندي بـ"تويتر" بعد اختراقه

للمرة الثانية، اخترق حساب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الشخصي على تويتر برسالة تقول إن الهند اعتمدت عملة البيتكوين كعملة قانونية وستقوم بتوزيعها على جميع المواطنين.
وقد حُذفت التغريدة بسرعة، وقال مكتب "مودي" إن الحساب تعرض للاختراق لفترة وجيزة للغاية.
ويستخدم رئيس الوزراء الهندي تويتر بكثرة ويتابعه أكثر من 61 مليون متابع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رسالة كاذبة تزعم: الهند تعتمد "البيتكوين" كعملة قانونية وستقوم بتوزيعها
سبق

للمرة الثانية، اخترق حساب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الشخصي على تويتر برسالة تقول إن الهند اعتمدت عملة البيتكوين كعملة قانونية وستقوم بتوزيعها على جميع المواطنين.
وقد حُذفت التغريدة بسرعة، وقال مكتب "مودي" إن الحساب تعرض للاختراق لفترة وجيزة للغاية.
ويستخدم رئيس الوزراء الهندي تويتر بكثرة ويتابعه أكثر من 61 مليون متابع.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
05:30 PM

رسالة كاذبة تزعم: الهند تعتمد "البيتكوين" كعملة قانونية وستقوم بتوزيعها

وضعت على حساب رئيس الوزراء الهندي بـ"تويتر" بعد اختراقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للمرة الثانية، اخترق حساب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الشخصي على تويتر برسالة تقول إن الهند اعتمدت عملة البيتكوين كعملة قانونية وستقوم بتوزيعها على جميع المواطنين.
وقد حُذفت التغريدة بسرعة، وقال مكتب "مودي" إن الحساب تعرض للاختراق لفترة وجيزة للغاية.
ويستخدم رئيس الوزراء الهندي تويتر بكثرة ويتابعه أكثر من 61 مليون متابع.

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