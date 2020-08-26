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وزير الرياضة يطلع على احتياجات أندية الدرجتين الأولى والثانية

التقى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، ممثلي أندية الدرجة الأولى والثانية في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

واطلع "الفيصل" على احتياجات أندية الدرجتين، ومرئياتهم حول العديد من القضايا التي تهم الأندية، بعد عودة النشاط الكروي.

واستعرض عدد من منسوبي أندية الدرجة الأولى والثانية أبرز متطلباتهم للمرحلة الحالية والمقبلة والإيجابيات التي شهدتها المسابقات الرياضية المختلفة.

وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يطلع على احتياجات أندية الدرجتين الأولى والثانية
سبق

التقى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، ممثلي أندية الدرجة الأولى والثانية في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

واطلع "الفيصل" على احتياجات أندية الدرجتين، ومرئياتهم حول العديد من القضايا التي تهم الأندية، بعد عودة النشاط الكروي.

واستعرض عدد من منسوبي أندية الدرجة الأولى والثانية أبرز متطلباتهم للمرحلة الحالية والمقبلة والإيجابيات التي شهدتها المسابقات الرياضية المختلفة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
07:45 PM

وزير الرياضة يطلع على احتياجات أندية الدرجتين الأولى والثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، ممثلي أندية الدرجة الأولى والثانية في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

واطلع "الفيصل" على احتياجات أندية الدرجتين، ومرئياتهم حول العديد من القضايا التي تهم الأندية، بعد عودة النشاط الكروي.

واستعرض عدد من منسوبي أندية الدرجة الأولى والثانية أبرز متطلباتهم للمرحلة الحالية والمقبلة والإيجابيات التي شهدتها المسابقات الرياضية المختلفة.

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