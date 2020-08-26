وزير الرياضة يطلع على احتياجات أندية الدرجتين الأولى والثانية

التقى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، ممثلي أندية الدرجة الأولى والثانية في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

واطلع "الفيصل" على احتياجات أندية الدرجتين، ومرئياتهم حول العديد من القضايا التي تهم الأندية، بعد عودة النشاط الكروي.

واستعرض عدد من منسوبي أندية الدرجة الأولى والثانية أبرز متطلباتهم للمرحلة الحالية والمقبلة والإيجابيات التي شهدتها المسابقات الرياضية المختلفة.