أمانة العاصمة المقدسة تباشر تحسين ورصف "جزيرة شارع 64" بالشرائع

"الأمين" وجه بالاستفادة من مجاري السيول وتغطيتها

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ أعمال رصف وتحسين جزيرة شارع 64 بمخطط الشرائع، بعد توجيه أمين العاصمة المقدسة بالاستفادة من مجاري السيول وتغطياتها؛ حمايةً لمرتادي الطريق وللقضاء على أماكن تجمع الحشرات.



ووثقت "سبق" مساء اليوم أعمال التحسين في الجزيرة الواقعة في شارع 64، والجارية على قدم وساق، إذ بدأت بتسوية الموقع ورشه بالمياه، وتقسيمه إلى أشكال هندسية بدلا من التشوه البصري الذي كان يشهده الموقع.



وكانت "سبق" تناولت تقريرا بعنوان "شاهد.. صحراء شاسعة قاحلة داخل أكبر مخططات مكة تفتقر إلى نظرة!" ذكرت فيه أن مساحة الموقع الكبيرة، والتي تقدر بـ20 ألف متر مربع، أحدثت تشوها بصريا، وطالب مرتادو الطريق بتزيين الموقع، وأن يحظى بالاهتمام من مبادرة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، السعودية الخضراء، والتي تهدف إلى رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث.