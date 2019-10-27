الأعنف يتعمق ببحر العرب.. "كيار" يدخل التاريخ بعد "جونو" والاضطراب هنا

ثاني أقوى إعصار منذ 12 عاماً يحل برياح تفوق240كم/ س عند الدرجة الخامسة

ذكر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، اليوم، أن الإعصار المداري "كيار" يشق طريقه نحو التعمق في بحر العرب إلى الدرجة الخامسة أعنف فئات الأعاصير المدارية ليكون ثاني أقوى إعصار منذ 12 عاماً بعد الإعصار "جونو" في بحر العرب برياح تجاوزت سرعتها 240 كم/ ساعة.

وكان الإعصار المداري "كيار" قد تعمق صباح اليوم في بحر العرب إلى الدرجة الرابعة في شرق بحر العرب، وموقعه حالياً عند خط عرض 17.2 درجة شمالاً وخط طول 67.6 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 220 - 230 كم/ س يصاحبه سحب ركامية ممطرة.

ويتحرك حالياً باتجاه غرب- شمال غرب إلى وسط بحر العرب، ليتعمق إلى إعصار مداري من الدرجة الخامسة، حيث تقدر سرعة الرياح حول مركزه 255 - 265 كم/س خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم، نقلاً عن المركز أن البحر سيشهد اضطراباً في الساحل الشرقي للإمارات ابتداءً من ‪ ليل الإثنين، ويستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، وقد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي يومي الثلاثاء والأربعاء.