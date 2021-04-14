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أمير الباحة يعتمد ترقية 86 من منسوبي الإمارة مشيداً بأهمية "مسار" في حفظ حقوق الموظف

دفعة المحضر الأول للعام المالي 2021 من الموظفين المترقين من المرتبة العاشرة فما دون

اعتمد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، ترقية 86 موظفاً بإمارة المنطقة يمثلون دفعة المحضر الأول للعام المالي 2021 من الموظفين المترقين من المرتبة العاشرة فما دون عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار".

وهنّأ الأمير جميع الموظفين المترقين، مشيداً بالمنصة الرقمية "مسار" وأهميتها في حفظ حقوق الموظف، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لتقييم ودعم وتحفيز الأداء الحكومي، وتحقيق التميز فيه، بجانب اختصار الوقت والجهد، منوّهاً بجهود منسوبي الموارد البشرية في إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليهم داعياً للجميع التوفيق والسداد.

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أمير الباحة يعتمد ترقية 86 من منسوبي الإمارة مشيداً بأهمية "مسار" في حفظ حقوق الموظف
سبق

اعتمد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، ترقية 86 موظفاً بإمارة المنطقة يمثلون دفعة المحضر الأول للعام المالي 2021 من الموظفين المترقين من المرتبة العاشرة فما دون عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار".

وهنّأ الأمير جميع الموظفين المترقين، مشيداً بالمنصة الرقمية "مسار" وأهميتها في حفظ حقوق الموظف، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لتقييم ودعم وتحفيز الأداء الحكومي، وتحقيق التميز فيه، بجانب اختصار الوقت والجهد، منوّهاً بجهود منسوبي الموارد البشرية في إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليهم داعياً للجميع التوفيق والسداد.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
11:07 AM

أمير الباحة يعتمد ترقية 86 من منسوبي الإمارة مشيداً بأهمية "مسار" في حفظ حقوق الموظف

دفعة المحضر الأول للعام المالي 2021 من الموظفين المترقين من المرتبة العاشرة فما دون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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اعتمد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، ترقية 86 موظفاً بإمارة المنطقة يمثلون دفعة المحضر الأول للعام المالي 2021 من الموظفين المترقين من المرتبة العاشرة فما دون عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار".

وهنّأ الأمير جميع الموظفين المترقين، مشيداً بالمنصة الرقمية "مسار" وأهميتها في حفظ حقوق الموظف، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لتقييم ودعم وتحفيز الأداء الحكومي، وتحقيق التميز فيه، بجانب اختصار الوقت والجهد، منوّهاً بجهود منسوبي الموارد البشرية في إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليهم داعياً للجميع التوفيق والسداد.

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