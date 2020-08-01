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رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء

ترصد المخالفات الصحية وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة

كثفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، جهودها أيام عيد الأضحى المبارك بالتركيز على رفع مخلفات الأضاحي داخل الأحياء للمحافظة على النظافة العامة.

وتقوم الفرق الرقابية بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.

كما تواصل الفرق نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

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رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء
سبق

كثفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، جهودها أيام عيد الأضحى المبارك بالتركيز على رفع مخلفات الأضاحي داخل الأحياء للمحافظة على النظافة العامة.

وتقوم الفرق الرقابية بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.

كما تواصل الفرق نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
09:00 PM

رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء

ترصد المخالفات الصحية وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رفحاء
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كثفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، جهودها أيام عيد الأضحى المبارك بالتركيز على رفع مخلفات الأضاحي داخل الأحياء للمحافظة على النظافة العامة.

وتقوم الفرق الرقابية بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.

كما تواصل الفرق نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

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