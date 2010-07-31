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جولة تفقدية على إدارات "شؤون الحرمين" للتأكد من الاحترازات والجاهزية

تطبيقاً لنظم "الداخلية" القاضية بلبس الكمام وتنفيذاً لتوجيهات "السديس" ووكيله

قام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بشؤون الحرمين فواز بن عبدالعالي السلمي ومدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز بن عبدالرحمن الحارثي، بجولة تفقدية على ‏إدارة العمليات، وإدارة الأبواب، وإدارة الحشود، وإدارة المشاريع، وإدارة الأمن، وصحن المطاف، وذلك للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية كافة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ‏والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد، والتأكد من الجاهزية التامة للفترة القادمة.

وتهدف الجولة لاستمرار الالتزام بتطبيق البروتوكلات الصحية والتباعد المكاني والتأكد من تطبيق الأنظمة الصادرة عن وزارة الداخلية بلبس الكمام الطبي أو القماشي أو ما يغطي الفم والأنف.

كما تأتي هذه الجولات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري.

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جولة تفقدية على إدارات "شؤون الحرمين" للتأكد من الاحترازات والجاهزية
سبق

قام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بشؤون الحرمين فواز بن عبدالعالي السلمي ومدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز بن عبدالرحمن الحارثي، بجولة تفقدية على ‏إدارة العمليات، وإدارة الأبواب، وإدارة الحشود، وإدارة المشاريع، وإدارة الأمن، وصحن المطاف، وذلك للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية كافة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ‏والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد، والتأكد من الجاهزية التامة للفترة القادمة.

وتهدف الجولة لاستمرار الالتزام بتطبيق البروتوكلات الصحية والتباعد المكاني والتأكد من تطبيق الأنظمة الصادرة عن وزارة الداخلية بلبس الكمام الطبي أو القماشي أو ما يغطي الفم والأنف.

كما تأتي هذه الجولات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
01:34 PM

جولة تفقدية على إدارات "شؤون الحرمين" للتأكد من الاحترازات والجاهزية

تطبيقاً لنظم "الداخلية" القاضية بلبس الكمام وتنفيذاً لتوجيهات "السديس" ووكيله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بشؤون الحرمين فواز بن عبدالعالي السلمي ومدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز بن عبدالرحمن الحارثي، بجولة تفقدية على ‏إدارة العمليات، وإدارة الأبواب، وإدارة الحشود، وإدارة المشاريع، وإدارة الأمن، وصحن المطاف، وذلك للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية كافة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ‏والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد، والتأكد من الجاهزية التامة للفترة القادمة.

وتهدف الجولة لاستمرار الالتزام بتطبيق البروتوكلات الصحية والتباعد المكاني والتأكد من تطبيق الأنظمة الصادرة عن وزارة الداخلية بلبس الكمام الطبي أو القماشي أو ما يغطي الفم والأنف.

كما تأتي هذه الجولات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري.

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