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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

الرياض ومكة تتساويان في عدد حالات التعافي من "كورونا"

المدينتان سجلتا 5593 حالة شفاء لكل منهما

سجلت كل من الرياض ومكة المكرمة؛ 5593 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد لكل منهما.

وبهذا الرقم تتعادل المدينتان في حالات التعافي، بعد أن سجلت الرياض اليوم 27 حالة تعافٍ، بينما سجلت مكة المكرمة 566 حالة تعافٍ جديدة.

ويزيد عدد حالات التعافي في مكة المكرمة والرياض على الحالات النشطة فيهما، حيث بلغ إجمالي الحالات النشطة في الرياض 4078، ومكة 4989 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض ومكة تتساويان في عدد حالات التعافي من "كورونا"
سبق

سجلت كل من الرياض ومكة المكرمة؛ 5593 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد لكل منهما.

وبهذا الرقم تتعادل المدينتان في حالات التعافي، بعد أن سجلت الرياض اليوم 27 حالة تعافٍ، بينما سجلت مكة المكرمة 566 حالة تعافٍ جديدة.

ويزيد عدد حالات التعافي في مكة المكرمة والرياض على الحالات النشطة فيهما، حيث بلغ إجمالي الحالات النشطة في الرياض 4078، ومكة 4989 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
04:17 PM

الرياض ومكة تتساويان في عدد حالات التعافي من "كورونا"

المدينتان سجلتا 5593 حالة شفاء لكل منهما

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,754

سجلت كل من الرياض ومكة المكرمة؛ 5593 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد لكل منهما.

وبهذا الرقم تتعادل المدينتان في حالات التعافي، بعد أن سجلت الرياض اليوم 27 حالة تعافٍ، بينما سجلت مكة المكرمة 566 حالة تعافٍ جديدة.

ويزيد عدد حالات التعافي في مكة المكرمة والرياض على الحالات النشطة فيهما، حيث بلغ إجمالي الحالات النشطة في الرياض 4078، ومكة 4989 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

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