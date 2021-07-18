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5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج.. إعادة تأهيل وصيانة

الأمانة: بهدف تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف حجز السيارات الـ(5) الموجودة على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية (1.885.000) متر مربع، وبطاقة استيعابية للسيارات تصل إلى (50.000) موقف.

وبيّنت الأمانة أنه تم تجديد الدهانات المرورية، وصيانة (170) برجًا وعمودًا للإنارة و(1000) كشاف، إلى جانب تهيئة صالات انتظار الحجاج، ومجمعات دورات المياه البالغة (5) مجمعات بإجمالي (120) دورة (رجال- نساء)، كما تضمنت الأعمال صيانة مقار الدوائر الحكومية المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشارت إلى تطبيق خطتها التشغيلية المتكاملة لتشغيل وصيانة المواقف، من خلال تخصيص (6) فِرَق لتنفيذ أعمال الصيانة الميدانية، والتي تعمل على مدار الساعة، بمشاركة (86) فنيًّا وعاملًا، و(20) معدة مختلفة الاستخدامات؛ وذلك لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

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5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج.. إعادة تأهيل وصيانة
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف حجز السيارات الـ(5) الموجودة على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية (1.885.000) متر مربع، وبطاقة استيعابية للسيارات تصل إلى (50.000) موقف.

وبيّنت الأمانة أنه تم تجديد الدهانات المرورية، وصيانة (170) برجًا وعمودًا للإنارة و(1000) كشاف، إلى جانب تهيئة صالات انتظار الحجاج، ومجمعات دورات المياه البالغة (5) مجمعات بإجمالي (120) دورة (رجال- نساء)، كما تضمنت الأعمال صيانة مقار الدوائر الحكومية المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشارت إلى تطبيق خطتها التشغيلية المتكاملة لتشغيل وصيانة المواقف، من خلال تخصيص (6) فِرَق لتنفيذ أعمال الصيانة الميدانية، والتي تعمل على مدار الساعة، بمشاركة (86) فنيًّا وعاملًا، و(20) معدة مختلفة الاستخدامات؛ وذلك لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
12:23 PM

5 مواقف على مداخل مكة تستقبل سيارات الحجاج.. إعادة تأهيل وصيانة

الأمانة: بهدف تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال إعادة تأهيل وصيانة مواقف حجز السيارات الـ(5) الموجودة على مداخل مكة المكرمة، التي تبلغ مساحتها الإجمالية (1.885.000) متر مربع، وبطاقة استيعابية للسيارات تصل إلى (50.000) موقف.

وبيّنت الأمانة أنه تم تجديد الدهانات المرورية، وصيانة (170) برجًا وعمودًا للإنارة و(1000) كشاف، إلى جانب تهيئة صالات انتظار الحجاج، ومجمعات دورات المياه البالغة (5) مجمعات بإجمالي (120) دورة (رجال- نساء)، كما تضمنت الأعمال صيانة مقار الدوائر الحكومية المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشارت إلى تطبيق خطتها التشغيلية المتكاملة لتشغيل وصيانة المواقف، من خلال تخصيص (6) فِرَق لتنفيذ أعمال الصيانة الميدانية، والتي تعمل على مدار الساعة، بمشاركة (86) فنيًّا وعاملًا، و(20) معدة مختلفة الاستخدامات؛ وذلك لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

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