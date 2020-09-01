النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
التحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع

بأمر الملك .. إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإعفاء سمو نائب أمير الجوف من منصبه وإحالتهما للتحقيق

23  قناة تعليمية فضائية بالتوازي مع "مدرستي".. تعرَّف على التفاصيل

حرصًا على سير العملية التعليمية وراحة الطلاب والطالبات

حرصًا من وزارة التعليم على سير العملية التعليمية، وراحة الطلاب والطالبات، فقد بدأت قنوات "عين" التعليمية الفضائية في بث برامجها التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة وفق جداول دراسية محددة لكل مرحلة، بالتوازي مع منصة مدرستي الإلكترونية، كأداة ووسيلة أخرى للتعليم عن بُعد من بين الوسائل التي وفرتها السعودية للتغلب على الجائحة، وضمان سير العملية التعليمية بسهولة ويُسر.

أين يمكنك متابعة دروسك؟

ويمكن للطلاب متابعة دروسهم في فترة الأسابيع السبعة الأولى من الدراسة عن بُعد من خلال مشاهدة قناة "عين" التي تبث برامجها عبر قمر "عربسات"، وتقدم شرحًا للدروس والمواد العلمية لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية).

وقد وفّرت وزارة التعليم 23 قناة، منها 3 قنوات للتربية الخاصة. وتم تجهيز قناة لكل صف، وفق جدول دراسي لكل مرحلة، كما سيتم أرشفتها على اليوتيوب، إضافة إلى أنه سيتم إعادة بث الدروس طوال اليوم.

وتتوافر القنوات التعليمية الـ23 على قمر "عرب سات"، ويمكن استقبالها عبر جهاز الاستقبال بإشارة جيدة على تردد 12437 عمودي (V). كما يمكن متابعة القناة من خلال حسابها على منصة "يوتيوب" لمشاهدة الدروس، وإعادة بثها في أوقات مختلفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
23  قناة تعليمية فضائية بالتوازي مع "مدرستي".. تعرَّف على التفاصيل
سبق

حرصًا من وزارة التعليم على سير العملية التعليمية، وراحة الطلاب والطالبات، فقد بدأت قنوات "عين" التعليمية الفضائية في بث برامجها التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة وفق جداول دراسية محددة لكل مرحلة، بالتوازي مع منصة مدرستي الإلكترونية، كأداة ووسيلة أخرى للتعليم عن بُعد من بين الوسائل التي وفرتها السعودية للتغلب على الجائحة، وضمان سير العملية التعليمية بسهولة ويُسر.

أين يمكنك متابعة دروسك؟

ويمكن للطلاب متابعة دروسهم في فترة الأسابيع السبعة الأولى من الدراسة عن بُعد من خلال مشاهدة قناة "عين" التي تبث برامجها عبر قمر "عربسات"، وتقدم شرحًا للدروس والمواد العلمية لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية).

وقد وفّرت وزارة التعليم 23 قناة، منها 3 قنوات للتربية الخاصة. وتم تجهيز قناة لكل صف، وفق جدول دراسي لكل مرحلة، كما سيتم أرشفتها على اليوتيوب، إضافة إلى أنه سيتم إعادة بث الدروس طوال اليوم.

وتتوافر القنوات التعليمية الـ23 على قمر "عرب سات"، ويمكن استقبالها عبر جهاز الاستقبال بإشارة جيدة على تردد 12437 عمودي (V). كما يمكن متابعة القناة من خلال حسابها على منصة "يوتيوب" لمشاهدة الدروس، وإعادة بثها في أوقات مختلفة

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
12:48 AM

23  قناة تعليمية فضائية بالتوازي مع "مدرستي".. تعرَّف على التفاصيل

حرصًا على سير العملية التعليمية وراحة الطلاب والطالبات

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
2,004

حرصًا من وزارة التعليم على سير العملية التعليمية، وراحة الطلاب والطالبات، فقد بدأت قنوات "عين" التعليمية الفضائية في بث برامجها التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة وفق جداول دراسية محددة لكل مرحلة، بالتوازي مع منصة مدرستي الإلكترونية، كأداة ووسيلة أخرى للتعليم عن بُعد من بين الوسائل التي وفرتها السعودية للتغلب على الجائحة، وضمان سير العملية التعليمية بسهولة ويُسر.

أين يمكنك متابعة دروسك؟

ويمكن للطلاب متابعة دروسهم في فترة الأسابيع السبعة الأولى من الدراسة عن بُعد من خلال مشاهدة قناة "عين" التي تبث برامجها عبر قمر "عربسات"، وتقدم شرحًا للدروس والمواد العلمية لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية).

وقد وفّرت وزارة التعليم 23 قناة، منها 3 قنوات للتربية الخاصة. وتم تجهيز قناة لكل صف، وفق جدول دراسي لكل مرحلة، كما سيتم أرشفتها على اليوتيوب، إضافة إلى أنه سيتم إعادة بث الدروس طوال اليوم.

وتتوافر القنوات التعليمية الـ23 على قمر "عرب سات"، ويمكن استقبالها عبر جهاز الاستقبال بإشارة جيدة على تردد 12437 عمودي (V). كما يمكن متابعة القناة من خلال حسابها على منصة "يوتيوب" لمشاهدة الدروس، وإعادة بثها في أوقات مختلفة

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,379
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,600
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة